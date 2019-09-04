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Çin salatalığından sonra Çin domatesi ve marulu da çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde, tarlasına ektiği Çin salatalıklarını, 1 metre uzunluğa, 30 kilo ağırlığa ulaşınca paniğe kapılıp kesen Müyesser Acıbal'ın (63), Çin domatesi ve Çin marulu da ektiği ortaya çıktı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Kozcağız beldesinde, tarlasına ektiği Çin salatalıklarını, 1 metre uzunluğa, 30 kilo ağırlığa ulaşınca paniğe kapılıp kesen Müyesser Acıbal'ın (63), Çin domatesi ve Çin marulu da ektiği ortaya çıktı. Marul ve domatesleri gösteren Müyesser Acıbal, "Bunların tadı salatalıktan daha iyi" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsettar Bayram da tarlaya gelerek salatalık, marul ve domatesleri inceledi.

Kozcağız beldesi Ahmetler Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Müyesser Acıbal, geçen yıl İzmir'de Çinli işçilerle birlikte çalışan komşusundan salatalık, domates ve marul tohumları aldı. Çin salatalıklarından 6 tanesi hızla büyümeye başladı. Müyesser Acıbal, salatalıkların boyunun bir ayda 1 metreye ulaşmasıyla korkarak kökünden kesti. Salatalıkların 5'i komşulara ve akrabalara dağıtıldı. En büyüğü 1 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki Çin salatalığını gören mahalle sakinleri de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Müyesser Acıbal, tarlasına salatalığın yanında Çin domatesi ve Çin marulu da ekti. Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsettar Bayram da tarlaya gelerek Çin salatası, domatesi ve marulunu inceledi.

'MARUL VE DOMATESİN TADI GÜZEL'

Marul ve domatesleri de tarladan toplayan Müyesser Acıbal, tatlarının salatalık kadar kötü olmadığını söyledi. Çin salatalığı tohumlarını patlıcan tohumu olduğunu sanarak aldığını ifade eden Müyesser Acıbal, "Bana bunları patlıcan diye verdiler. Ben bir kökü dikip patlıcan diye yukarı bağladım. Büyüyünce bu hale geldi. Tohumu aldığım arkadaşta geldi fotoğrafını çekip Çinlilere gönderdi. Onlarda salatalık olduğunu yenilebileceğini söyledi. Sonra bunu aldık kesip kesip komşulara verdik. Onlarda hiç beğenmediler. 15 tane vardı. Bunlar orduya yeterdi. Bunlar niçin böyle büyüyor diyorduk. Koparmasam belki daha çok büyürdü. Bunları görenler şaşırıyor. Gelin ilk kavun dedi. Oğlum ziraat mühendisi oda bilemedi" dedi.

Çin marulu ve domatesleri de ektiğini belirten Müyesser Acıbal, "Çin marulu ve Çin domatesi de ektik. Domates küçük. Marulun yaprakları biraz büyük ama salatalık gibi değil. Bunların tadı nasıl diye merak ettim. Yedim ve güzelmiş. Domatesler de sarı çıktı" diye konuştu.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ BAYRAM İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsettar Bayram da araştırma kuruluşlarına salatalığın fotoğrafını attığını ve inceleyeceklerini söyledi. İlginç bir sebze türü olduğunu söyleyen Bayram, "İzmir'deki işçiler vermişler. Üretim amaçlı değil hobi olarak bir iki kökten üretmiş. İlimiz şartlarında böyle iri olması ve salatalık olması Türkiye'nin gündemine oturdu. Şu görüntüyle kabak mı salatalık mı diyebilmek için incelenmesi gerekiyor. Araştırma kuruluşlarıyla görüştüm. Fotoğraflarını göndereceğim. Yaprağını göndereceğim. Gerekirse gelip bakacaklar. Gerekli görürlerse daha geniş araştırma yapabilirler. Damak tadımıza uygun olmadığını söylüyor ablamız. İlimiz için ilginç. Ben melezleme sonucu elde edilmiş bir bitki olduğunu düşünüyorum" dedi.

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