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Çin salatalıkları 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Kozcağız beldesinde Müyesser Acıbal, tohumunu komşusundan alıp ektiği Çin salatalıkları 1 metre uzunluğa, 30 kilo ağırlığa ulaşınca paniğe kapıldı.

Çin salatalıkları 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Kozcağız beldesinde Müyesser Acıbal, tohumunu komşusundan alıp ektiği Çin salatalıkları 1 metre uzunluğa, 30 kilo ağırlığa ulaşınca paniğe kapıldı. Müyesser Acıbal, her geçen gün daha da büyüyen salatıkları kökünden söküp, sebzeleri komşularına dağıttı.
Kozcağız beldesi Ahmetler Mahallesi’nde yaşayan Müyesser Acıbal (63), geçen yıl komşusunun İzmir’den bir Çinli vatandaştan aldığı Çin salatalığı tohumlarını bu yıl bahçesine ekti. Bir süre sonra filizlenen salatalıklar, toplam 6 ürün verdi. Salatalıklar her geçen gün büyüyünce Müyesser Acıbal, endişeye kapıldı. Müyesser Acıbal, dev salatalıkları kökünden söküp, sebzeleri komşularına ve arkadaşlarına dağıttı, fotoğraflarını çekerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderdi. Müdürlük yetkilileri, sebzenin salatalığın bir türü olduğunu, eğer kesilmeseydi, daha da büyüyebileceğini bildirdi. En büyüğü 1 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki Çin salatalığını gören mahalle sakinleri de gözlerine inanamadı.
İzmir’de bir işletmede çalışan Çinlilerin komşusuna bu tohumları verdiğini, kendisinin de merak edip tohumları bahçesine ektiğini söyleyen Müyesser Acıbal, "Bana geçen sene bir arkadaşım verdi. Ben de tohumları bahçeye ektim. Sonra bağ atmaya başladı, ben de bağını yukarıya doğru bağladım. Daha sonra dökülmeye başladı, sonra büyük, uzun bir şey ortaya çıktı. Ben de bunu yemekten korktum, komşularıma ve arkadaşlarıma dağıttım. Sonra komşumuz bu sebzenin fotoğrafını çekti, İzmir’deki Çinlilere gönderdi. Onlar da bize bunu yiyebilirsiniz dediler. İlk başlarda çok korktum. Eğer bunu koparmasaydım, daha büyüyecekti. Çünkü her gün santim santim büyüyordu. Ben de bunu fark ediyordum. Kesinlikle ben yemem, bizim ağzımız bunlara alışkın değil, artık önümüzdeki yıl da ekmem” dedi.

FOTOĞRAFLI

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