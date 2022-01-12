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Çin Salgın Nedeniyle ABD'den Bazı Uçuşları Durduruyor

12.01.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin yolcularda COVID-19 virüsüne rastlandığı gerekçesiyle ABD’den uçuşları durdurmaya devam ediyor. Son haftalarda, ABD’den gelen yolcularda COVID-19 virüsüne rastlandığı gerekçesiyle, ABD ve Çin arasındaki 60’tan fazla uçuşu iptal etti

Çin yolcularda COVID-19 virüsüne rastlandığı gerekçesiyle ABD’den uçuşları durdurmaya devam ediyor. Son olarak ABD’nin San Franciso şehrinden Çin’in Şangay şehrine giden uçakta 7 yolcuda COVID-19 tespit edilmesinin ardından United Havayolları’nın 24 ocak haftasında aynı rotada yapacağı iki uçuşun iptal edildiği açıklandı.

Çin Sivil Havacılık Kurumu, United Havayolları’nın iki uçuşuna dair askıya alma kararıyla birlikte ayrıca ABD’nin Los Angeles şehrinden çin’in Guangzhou şehrine uçan China Southern Havayolları’na ait uçak yolcularından 10 kişinin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle benzer bir iptal kararını daha duyurdu.

Buna göre China Southern Havayolları’nın Los Angeles’tan 31 Ocak haftasında yapacağı 4 sefer de benzer şekilde askıya alındı.

Çin Sivil Havacılık Kurumu, son haftalarda ABD’den gelen yolcularda COVID-19 virüsüne rastlandığı gerekçesiyle ABD ve Çin arasındaki 60’tan fazla uçuşu iptal etti.

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