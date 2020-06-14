Çin salgının başlamasında 'etkili olduğu' iddia edilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı

Doğa koruma grupları Çin'in pangolini geleneksel ilaç listesinden çıkarmasını sevinçle karşılayarak bunun bir 'dönüm noktası' olabileceğini söylüyor.

Pangolinler özellikle koronavirüs salgının ortaya çıkmasında rol oynadıkları gerekçesiyle dünya gündemindeki yerini almıştı, ancak henüz bu iddia bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

Pangolinler en çok kendilerini diğer hayvanların saldırılarından korumaya yarayan sert pulları için avlanıyor.

Bu pullar Çin geleneksel tıbbında şimdiye kadar yaygın olarak kullanılıyordu. Ayrıca etleri için de avlanıyorlar.

Çin son salgınla birlikte doğada yaşayan hayvanların yemek amacıyla avlanmasını daha önce yasaklamıştı; ancak ilaç gibi amaçlarla halen avlanabiliyorlar.

Pangolinleri Koruma kampanyasından Paul Thompson, Çin'in attığı son adımın gidişatı değiştirebileceğini söyledi:

"Çin'in pangolin pullarını geleneksel ilaç listesinden çıkarması, uzun zamandır beklediğimiz dönüm noktası olabilir. Çin'in bundan sonra kontrolleri de artırmasını ve tüketici davranışlarını değiştirmek için çaba harcamasını umuyoruz."