Çin, Saudi Aramco saldırısını kınadı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında "Çin tarafı, Suudi Arabistan petrol tesislerini hedef alan bu saldırıyı kınıyor." dedi.

Hua ayrıca "İlgili tarafları, bölgesel tansiyonu artıracak hareketlerden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de bugün, Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

