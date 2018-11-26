HABER

Çin savaş uçağı KADIZ'ı ihlal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

Çin Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı, Güney Kore'nin ilan ettiği Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne izinsiz girdi

Çin Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) izinsiz girdiği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı YONHAP'ta yer alan habere göre Çin askeri uçağı, Güney Kore'nin sivil uçakların kimlik ve konum tespiti ile uçuş kontrolleri için ilan ettiği hava savunma tespit bölgesini önceden bildirmeden ihlal etti.

İhlal üzerine Güney Kore savaş jetlerinin uyarı amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Uluslararası anlaşmalarda tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tespit Bölgeleri (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tespit bölgesi, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti. Dünya 20'ye yakın ülkede ADIZ hava sahası tanımı bulunuyor.

Çin'e ait bir savaş uçağı en son geçen ay KADIZ'ı ihlal etmişti.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazasıİstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası
Fetih Camii’nin temeli dualarla atıldıFetih Camii’nin temeli dualarla atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Güney Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi (KADIZ)

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var...

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var...

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Dünyayı şoke eden cinayette flaş gelişme! Lüks villada arama

Dünyayı şoke eden cinayette flaş gelişme! Lüks villada arama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.