PEKİN (AA) - Çin Savunma Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümetinin talep etmesi halinde, Çin’e iade tasarısına karşı gösteri yapanlara müdahale edebileceklerini ima etti.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, 21 Temmuz’da meydana gelen gösteriler ve Çin’in bölgedeki irtibat ofisine saldırılması olayları başta olmak üzere Hong Kong’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bazı radikal göstericilerin merkezi hükümetin otoritesi ve bir ülke-iki sistem ilkesinin en temel prensibine meydan okuduğuna işaret eden Vu, buna müsamaha edilemeyeceğini söyledi.

Vu, Savunma Bakanlığının bu meseleyi nasıl halledebileceğine ilişkin, Ordu Konuşlandırma Kanunu’nun 14. maddesinin bu konuda açık ve net olduğunu kaydetti.

Hong Kong’un 1997’de Çin’e devrinde yürürlüğe giren ilgili kanun, Hong Kong yerel hükümetinin kamu güvenliğinin sağlanması ve doğal afetlere yardım edilmesi için Çin hükümetinden Hong Kong’a asker talep etmesine imkan tanıyor. Kanun ayrıca ordunun ilgili görevlerini bitirir bitirmez yerine geri dönmesini gerektiriyor.