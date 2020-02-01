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Çin seferlerini durduran THY’nin son uçakları İstanbul’a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:14 | Son Güncelleme

Çin’de yaşanan korona virüsü nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirdiği tarifeli uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durduran Türk Hava Yolları(THY)’nın Çin’den kalkan son uçakları, İstanbul’a döndü.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip ölümcül korona virüsü yayılmaya devam ediyor.

Çin’de yaşanan korona virüsü nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirdiği tarifeli uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durduran Türk Hava Yolları(THY)’nın Çin’den kalkan son uçakları, İstanbul’a döndü.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip ölümcül korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Çin’in yanı sıra dünyada dünyanın farklı ülkelerine de yayılan virüs nedeniyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede önlemler alınmış, bu kapsamda İstanbul Havalimanı’nda yolcular geçtiğimiz haftadan itibaren termal kameralarla taranmaya başlamıştı. 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği virüs salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü de uluslararası acil durum ilan etmişti.
Çin’den kalkan son uçaklar İstanbul’a ulaştı
Öte yandan, dünya gelenindeki birçok ülkenin havayolu şirketleri salgının yayıldığı Çin’e gerçekleştirdikleri seferlerini durdurma kararı aldı. Türk Hava Yolları da dün aldığı kararla Çin’in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği tarifeli seferlerini 9 Şubat’a kadar durdurduklarını açıklamıştı. Alınan karar doğrultusunda Türk Hava Yolları’nın Çin’in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerinde bulunan son tarifeli uçakları, bu sabah 05.00-07.00 saatleri arasında İstanbul’a ulaştı. İstanbul Havalimanı’na inen yolcular yine özel olarak belirlenen körüklere yanaşan uçaklardan indikleri sırada vücut ısılarını ölçen termal kameralarla taranarak terminale alındı. Yapılan kontrollerde ise risk teşkilde edecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
“Ben şanslı olarak son uçuşla geldim”
Türk Hava Yolları’nın Şangay’dan hareket eden son uçağıyla İstanbul’a gelen yolculardan Can Kahyaoğlu, “Rakam ciddi şekilde artınca insanlar endişelenmeye başladı. Ben de dönmeye karar verdim. Artış hızı devam ettiği için yeni önlemler gelmeye başladı. Şuanda uçuşlar iptal oldu. Ben şanslı olarak son uçuşla geldim. Türk Hava Yolları Çin’e olan uçuşlarını iptal etti. Benim duyduğum kadarıyla bugünden itibaren bütün Çin genelinde otobüs seferleri Wuhan’ın dışında olan yerlerde de birçok yerde iptal olmaya başlanıyor. Eğer kontrol dışına çıkarsa mesela Şangay’ın da karantina tarzı bir hale gelmesi ve yurt dışına çıkamama durumu belki olabilir. O yüzden ben de gelmek istedim. Şansıma son uçak. Ben bu bileti aldığımda bugünün son bilet olduğunu bilmiyordum 3-4 gün önce bileti aldım. Sabah kalktığımda THY seferlerini iptal etmiş dediler. Önce telaş yaptım sonra kontrol ettiğimizde son uçak olduğunu öğrendim ve şans eseri geldim” dedi.
“Son uçuşu kaçırmam Çin’de kalmam demekti”
Son uçakla İstanbul’a dönen bir başka yolcu Sinan Bükcü ise “Son bir aydır bu olay patlamış durumda ama tabei ki Çin’de bu durum son birkaç haftadır çok ciddiye alınıyor. Ben Guanzu’da yaşıyorum sokaklar boş, dükkanlar kapalı. Bunda Çin yeni yılının da etkisi var sadece virüse de bağlamamak lazım ama insanlar işlerine gidemiyorlar. Şuan Çin’de her şey durmuş vaziyette. Bu son uçuştu, ben uçuşumu bir ay öncesinden planlamıştım. Son uçuşu kaçırmam Çin’de kalmam demekti. Çok zor çünkü sadece Türkiye değil birçok ülke uçuşlarını iptal etti” şeklinde konuştu.
13 milyonluk nüfusuyla Çin’in ve dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alan Guanzu şehrinin ve havalimanının son durumu, THY’nin son uçağıyla İstanbul’a dönen bir Türk yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde normal günlerde oldukça kalabalık olmasıyla bilinen şehrin ve Guanzu Havalimanı’nın neredeyse tamamen boş olduğu görülüyor.

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