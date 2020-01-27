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Çin seyahatinden dönen iş insanına 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

  İZMİR'de, Çin seyahatinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen K.Ü.

İZMİR'de, Çin seyahatinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen K.Ü. (30), 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlandı. Yapılan tetkikler sonucu K.Ü.'nün 'coronavirüs' taşımadığı belirlendi. K.Ü.'nün gözlem altında olduğu belirtildi.
İzmir'e, 10 gün önce iş seyahati için gittiği Çin'den dönen K.Ü., dün gece, öksürük ve ateş şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. K.Ü., 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekipleri, özel sedyede taşıdıkları K.Ü.'yü hastaneye getirirken özel kıyafet giydi. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske dağıtılırken, K.Ü., tek kişilik odaya alındı.
Yapılan araştırmalarda, K.Ü.'nün iş için gittiği şehrin, virüsün ortaya çıktığı Wuhan'a 600 kilometre uzaklıkta olduğu ve burada 'coronavirüs' vakası görülmediği belirlendi. Tetkikler sonucunda K.Ü.'de yüksek ateş tespit edilemezken, solunum sıkıntısı bulgusuna da rastlanılmadı.
İzmir Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "27 Ocak 2020 tarihinden önce özel hastaneye, sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne öksürük ve ateş yakınması ile başvuran bir hasta, burada önlem amacıyla tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınmıştır. Hastanın 10 gün önce Çin'e iş seyahati yaptığı belirlendiğinden n-CoV hastalığı yönünden değerlendirilmesine karar verilmiştir. Hastanın, hastalığın görüldüğü Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edilmiştir. Hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmemiş, solunum sıkıntısı bulgusuna rastlanmamıştır" denildi.
Yapılan açıklamada, tanı için gerekli numunelerin alınarak, referans laboratuvarına gönderildiği de belirtildi.

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