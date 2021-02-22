HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin: Sincan'daki Müslümanlara yönelik iddialar karalayıcı birer saldırıdan ibaret

Çin: Sincan'daki Müslümanlara yönelik iddialar karalayıcı birer saldırıdan ibaret

22.02.2021 23:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çin: Sincan'daki Müslümanlara yönelik iddialar karalayıcı birer saldırıdan ibaret

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman Uygurların yaşam koşullarıyla ilgili tepkilerin "karalayıcı birer saldırı" olarak nitelendirdi ve doğru olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sincan bölgesinde yaşayan Müslümanların yaşam koşullarıyla ilgili iddiaları "karalayıcı birer saldırı" olarak nitelendirdi ve doğru olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 46'ncı oturumunda bir konuşma yapan Wang, Sincan bölgesinde yasalar çerçevesinde "terörle mücadele önlemlerinin" alındığını öne sürerek, bu bölgede yaşayanların dört yıldır "herhangi bir terör eylemiyle karşılaşmadan sosyal istikrar ve güçlü bir kalkınmaya" tanık olduklarını belirtti.

İnsan hakları aktivistleri ve BM uzmanları, Sincan'daki kamplarda 1 milyon civarında Uygur Türkünün tutulduğunu ve Müslümanların çok ciddi insan hakkı ihlaline maruz bırakıldığını söylüyor. Çin ise bu iddiaları reddediyor.

Wang konuşmasında, Sincan'da 24 bin cami bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, "Bu temel bilgiler, Sincan'da hiçbir zaman sözde soykırım yapılmadığını, zorla çalıştırma olmadığını veya dini faaliyetlerin baskı altına alınmadığını ortaya koyuyor. Bu tahrik edici suçlamalar cehaletten ve önyargılardan kaynaklı uydurmalardır. Gerçekle hiçbir ilişkisi yoktur" diye konuştu.

Uygur Türklerinin durumuyla ilgili son dönemde birçok ülke Çin'e yönelik söylemini ve tutumunu sertleştirmeye başladı.

ABD, Çin'i Uygurlara soykırım yapmakla suçladı ve yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Çin'in Uygur Türklerini hedef alan "geniş kapsamlı" işkence ve zorla çalıştırma gibi eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugünkü konuşmasında Türkiye'nin bu konuda şeffaflık beklediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterirken, Uygur Türklerinin ve diğer Müslümanların insan haklarının korunmasının öneminin de altını çiziyor. Yüksek Komiserlik heyetinin bölgeye olası ziyaretlerine ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Çin'in daveti üzerine, kendi milli heyetimizi de bölgeyi ziyaret etmesi için göndereceğiz" dedi.

Wang da BM heyetini bölgeye davet etti ancak bunun zamanlamasına ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Wang, "Sincan'ın kapıları her zaman açık. Farklı ülkelerden Sincan'a gelen çok sayıda ziyaretçi, gerçekleri ve doğruları yerinde öğrendi. Çin ayrıca, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni de Sincan'da ağırlamaktan memnun olacaktır" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Beyaz Saray: İran şu an nükleer anlaşma koşullarının çok uzağındaBeyaz Saray: İran şu an nükleer anlaşma koşullarının çok uzağında
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Yüzde 90 engelli adamı öldüresiye darp ettiler

Yüzde 90 engelli adamı öldüresiye darp ettiler

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

NASA, Perseverance’ın Mars’a iniş anının görüntülerini yayınladı

NASA, Perseverance’ın Mars’a iniş anının görüntülerini yayınladı

Beyaz Saray: İran şu an nükleer anlaşma koşullarının çok uzağında

Beyaz Saray: İran şu an nükleer anlaşma koşullarının çok uzağında

Eski Kuzey Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu Müdürü hakkında tutuklama emri çıkarıldı

Eski Kuzey Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu Müdürü hakkında tutuklama emri çıkarıldı

İran lideri Hamaney, uranyumu yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini kaydetti

Hamaney'den Netanyahu'ya: Palyaço

Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi

Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi

Boris Johnson açıkladı: İngiltere'de kısıtlamalar 21 Haziran'da kalkacak

Johnson kısıtlamalar için tarih verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.