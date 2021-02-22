Çin: Sincan'daki Müslümanlara yönelik iddialar karalayıcı birer saldırıdan ibaret

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sincan bölgesinde yaşayan Müslümanların yaşam koşullarıyla ilgili iddiaları "karalayıcı birer saldırı" olarak nitelendirdi ve doğru olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 46'ncı oturumunda bir konuşma yapan Wang, Sincan bölgesinde yasalar çerçevesinde "terörle mücadele önlemlerinin" alındığını öne sürerek, bu bölgede yaşayanların dört yıldır "herhangi bir terör eylemiyle karşılaşmadan sosyal istikrar ve güçlü bir kalkınmaya" tanık olduklarını belirtti.

İnsan hakları aktivistleri ve BM uzmanları, Sincan'daki kamplarda 1 milyon civarında Uygur Türkünün tutulduğunu ve Müslümanların çok ciddi insan hakkı ihlaline maruz bırakıldığını söylüyor. Çin ise bu iddiaları reddediyor.

Wang konuşmasında, Sincan'da 24 bin cami bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, "Bu temel bilgiler, Sincan'da hiçbir zaman sözde soykırım yapılmadığını, zorla çalıştırma olmadığını veya dini faaliyetlerin baskı altına alınmadığını ortaya koyuyor. Bu tahrik edici suçlamalar cehaletten ve önyargılardan kaynaklı uydurmalardır. Gerçekle hiçbir ilişkisi yoktur" diye konuştu.