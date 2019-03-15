Çin Sincan'daki Uygur eğitim kamplarını savundu

Le, bu alanların "toplama kampı" değil "kampüs" olduğunu belirtti.Çin hükümeti, ülkenin Sincan bölgesindeki Müslüman Uygur azınlığın tutulduğu eğitim kamplarını savundu.

Cuma günü Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne hitap eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuçeng, bölgedeki aşırıcı ideoloji zamanla ortadan kayboldukça sözkonusu "kampüslerin" kademeli olarak kapatılacağını belirtti. "Terörle mücadelede gelişme kaydedildikçe eğitim programında da derece derece küçülmeye gidilecek ve program nihayetinde sonlandırılacak" diye konuşan Le, "Bu merkezler sonsuza dek orada olmayacaklar. Bunların amacı Sincan'daki aşırılık yanlısı ideolojiden kurtulmaktır" dedi.

Le, Sincan'daki yönetimin "şiddet içeren terör suçlarına" engel olmak amacıyla "radikalleşmeye karşı önlemler" aldığını söyledi. Bakan Yardımcısı, 27 aydır herhangi bir terör saldırısı gerçekleşmediğini anımsattı. Sözkonusu alanların "toplama kampı" değil "kampüs" olduğunu ifade eden Le, "Bizim kararlı adımlarımız olmasa Sincan bölgesindeki şiddet içeren terör saldırılarının sayısı artar ve Çin'in diğer bölgelerine ve dünyanın geri kalanına yayılırdı" ifadelerini kullandı.