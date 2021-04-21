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Çin sınıra yığınak yapıyor! 3. Dünya Savaşı kapıda mı?

21.04.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, uzun zamandır sorun yaşadığı Hindistan ile olan sınırına yığınak yapmaya başlaması, 3. Dünya Savaşı korkularını tetikledi. Dünyanın kaygı içinde izlediği gelişmede, dikkati en çok uzun menzilli roketatarlar çekti.

Çin sınıra yığınak yapıyor! 3. Dünya Savaşı kapıda mı?

Asya'da sular ısınıyor. Çin ordusu bölgede harekete geçerek yığınak yapmaya başladı. Dünya basını "3. Dünya Savaşı kapıda" yorumları yaptı.

Çin'in askeri birliği olan Halk Kurtuluş Ordusu'nun (HKO), Himalayalar'a sofistike bir uzun menzilli roketatar yerleştirdiği bildirildi.

Bu adımın, Çin ile komşusu Hindistan arasındaki sürekli artan güç savaşından kaynaklandığı düşünülüyor.Kaynaklara göre, HKO tarafından benimsenen strateji, son haftalarda iki güç merkezi arasındaki başarısız görüşmelerin ardından savunmayı sağlamaktı.

South Morning China Post'a göre, HKO, iki ülke arasında yapılan anlaşmanın başarısız olmasının ardından Hindistan sınırına bir füzenin konuşlandırıldığını doğruladı.

Sincan askeri bölgesinde deniz seviyesinden 5 bin 200 metre yükseklikte bulunan HKO kuvvetlerinin, roket sistemi kullanarak tatbikat yaptığı bildirildi.

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HKO, roketin tam modelini açıklamasa da, silahın uzun menzilli olduğu, hassas hedefleme kabiliyetine sahip olduğu ve 2019'da hizmete girdiği doğrulandı.

Temmuz 2020'de Hindistan'daki medya kuruluşları, Çin'in Hindistan'ın kuzey-batı ve güney batısına roket yerleştirdiğini bildirdi.

Bunlar, PHL-03 çoklu fırlatma roket sistemi (MLRS) ve PCL-181 araca monteli obüsleri içeriyordu.

'YETERİNCE CAYDIRICI DEĞİL'

Uzmanlar, bu iki silahın yeterince gelişmiş olmadığını ve bu nedenle Hindistan için bir tehdit olmadığını söyledi.

HKO Topçu Kolordusu'nda eski bir eğitmen olan Song Zhongping şunları söyledi: "Yeni silah sistemi, birden fazla 300 mm veya 100 km'den fazla atış menziline sahip, daha büyük roketler taşıyabilen uzun menzilli bir roketatar olmalıdır.

"Yalnızca uzun menzilli bir MLRS Hindistan için caydırıcı olacak kadar güçlü çünkü Hint birlikleri sınırla boyunca askeri konuşlandırmayı da hızlandırıyor."

2019'da Çin Ulusal Günü Geçit Töreni'nde, PCL-191 modeli dünyaya gösterildi ancak adı Çin askeri dergisi Modern Ships tarafından yalnızca birkaç ay sonra açıklandı.

Modern Ships'e göre, PCL-191'in modüler roket sistemi, her biri 500 km'ye kadar uçma potansiyeline sahip iki adet 750mm Fire Dragon 480 taktik balistik füzesi taşıyabiliyor.

Şubat ayında Çin, Haziran 2020'de 27 askerin hayatını kaybetmesine neden olan Himalaya sınırında Çin ve Hint birlikleri arasındaki savaşı gösteren bir video yayınladı.

HKO, daha önce "çelik borular, sopalar ve taşlarla" şiddetli kavgalar olarak bildirilen kanlı sınır çatışmasında dört askerinin öldürüldüğünü ilk kez doğruladı.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

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