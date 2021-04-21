Çin sınıra yığınak yapıyor! 3. Dünya Savaşı kapıda mı?

HKO, roketin tam modelini açıklamasa da, silahın uzun menzilli olduğu, hassas hedefleme kabiliyetine sahip olduğu ve 2019'da hizmete girdiği doğrulandı.

Sincan askeri bölgesinde deniz seviyesinden 5 bin 200 metre yükseklikte bulunan HKO kuvvetlerinin, roket sistemi kullanarak tatbikat yaptığı bildirildi.

South Morning China Post'a göre, HKO, iki ülke arasında yapılan anlaşmanın başarısız olmasının ardından Hindistan sınırına bir füzenin konuşlandırıldığını doğruladı.

Bu adımın, Çin ile komşusu Hindistan arasındaki sürekli artan güç savaşından kaynaklandığı düşünülüyor.Kaynaklara göre, HKO tarafından benimsenen strateji, son haftalarda iki güç merkezi arasındaki başarısız görüşmelerin ardından savunmayı sağlamaktı.

Çin'in askeri birliği olan Halk Kurtuluş Ordusu'nun (HKO), Himalayalar'a sofistike bir uzun menzilli roketatar yerleştirdiği bildirildi.

Bunlar, PHL-03 çoklu fırlatma roket sistemi (MLRS) ve PCL-181 araca monteli obüsleri içeriyordu.

'YETERİNCE CAYDIRICI DEĞİL'

Uzmanlar, bu iki silahın yeterince gelişmiş olmadığını ve bu nedenle Hindistan için bir tehdit olmadığını söyledi.

HKO Topçu Kolordusu'nda eski bir eğitmen olan Song Zhongping şunları söyledi: "Yeni silah sistemi, birden fazla 300 mm veya 100 km'den fazla atış menziline sahip, daha büyük roketler taşıyabilen uzun menzilli bir roketatar olmalıdır.

"Yalnızca uzun menzilli bir MLRS Hindistan için caydırıcı olacak kadar güçlü çünkü Hint birlikleri sınırla boyunca askeri konuşlandırmayı da hızlandırıyor."

2019'da Çin Ulusal Günü Geçit Töreni'nde, PCL-191 modeli dünyaya gösterildi ancak adı Çin askeri dergisi Modern Ships tarafından yalnızca birkaç ay sonra açıklandı.

Modern Ships'e göre, PCL-191'in modüler roket sistemi, her biri 500 km'ye kadar uçma potansiyeline sahip iki adet 750mm Fire Dragon 480 taktik balistik füzesi taşıyabiliyor.

Şubat ayında Çin, Haziran 2020'de 27 askerin hayatını kaybetmesine neden olan Himalaya sınırında Çin ve Hint birlikleri arasındaki savaşı gösteren bir video yayınladı.