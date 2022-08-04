Çin sözünü tuttu! Büyük abluka başladı mı?

Çin medyası, büyük ablukanın bugün sabah saatlerinde başladığını bildirdi. Tayvan'ın çevresindeki 6 bölgede 'gerçek zamanlı' tatbikat yapacağını duyuran Çin'in, bu sabah saat 7.00'da ada çevresinde geniş çaplı askeri deniz ve hava tatbikatlarına başladığı açıklandı.

TAYVAN BOĞAZI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Pekin devlet medyasının yayınladığı tatbikat haritasında, adanın tam anlamıyla çevrelendiği görüldü. Donanma gemileri ve askeri uçaklarının Perşembe sabahı harekete geçtiği söylenirken, yaklaşık 10 Çin donanması gemisinin Tayvan Boğazı üzerinden geçtiği ve Çarşamba gecesinden Perşembe günü öğlene kadar bölgede kaldığı açıklandı.

HAREKETE GEÇTİLER

Perşembe sabahı kısa bir süre boyunca bölgede çok sayıda Çin askeri uçağının geçtiği, hattın yakınında Çin hava kuvvetleri faaliyetlerini izlemek için füze sistemleri konuşlandırıldığı ve Tayvan donanma gemilerinin de, Çin donanması faaliyetlerini izlemek için medyan hatta yakın kaldığı iddia edildi.

GERİ ADIM ATMIYOR

Pekin yönetiminin, tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin sahaya girmesini istemediği bildirildi. Tayvan, yapılan tatbikatların Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ettiğini ve bunun resmen bir 'abluka' anlamına geldiğini söylemesine rağmen Pekin geri adım atmayacak gibi görünüyor.



