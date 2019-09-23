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Çin Taliban heyetiyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang: - "Çin öteden beri Afganistan'daki gelişmelere büyük önem veriyor, barış sürecinin ilerletilmesi için çaba harcıyor, Afganistan'ın ilgili taraflarıyla daima temas ve iletişimi sürdürüyor"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çinli yetkililerin Taliban'ın ileri gelenlerinden Abdul Ghani Baradar başkanlığında bir heyetle görüştüğünü belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Katar'ın başkenti Doha'dan Baradar başkanlığındaki heyetin son günlerde Çin'i ziyaret ettiğini bildirerek, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Baradar ile Afganistan'daki mevcut durum ve barış sürecinin ilerleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Sözcü Gıng, "Çin öteden beri Afganistan'daki gelişmelere büyük önem veriyor, barış sürecinin ilerletilmesi için çaba harcıyor, Afganistan'ın ilgili taraflarıyla daima temas ve iletişimi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

"ABD ile Afganistan Talibanı'nın müzakereleri sürdürmesini, diyalog müzakerelerinde ısrar etmesini ve kısa zaman içinde ulusal uzlaşma ile barış ve istikrarı gerçekleştirmesini umuyoruz." diyen Gıng, ülkesinin bu konuda yapıcı rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ay başında bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban ile devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı.

Taliban heyeti haziranda da Çin'i ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan çin Taliban

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