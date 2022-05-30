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Çin-Tayvan arasında tansiyon yükseldi! Çok sayıda savaş uçağıyla bölgeye girdiler

30.05.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin ile Tayvan arasındaki gerilimlere bir yenisi daha eklendi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait çok sayıda savaş uçağı Tayvan'ın "hava savunma sahasına" girdi. Öte yandan uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" oldu.

Çin-Tayvan arasında tansiyon yükseldi! Çok sayıda savaş uçağıyla bölgeye girdiler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 30 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 "J-16", 8 "J-11", 4 "J-10", 2 "SU-30" ve 2 "SU-35" savaş uçağı ile 2 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, 4 "Y-8 ELINT" elektronik istihbarat uçağı, 1 "Y-8 EW" deniz nakliye uçağı ve 1 "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

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Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" oldu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

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Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

Uçuşların sayısının ve sıklığının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündem olmasıyla 2022'nin başından itibaren azaldığı gözlenmişti.

Biden'ın Tayvan'ın savunmasına destek veren sözleri bölgede gerilimi arttırmıştı

BIDEN'IN JAPONYA ZİYARETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın 23 Mayıs'ta Japonya'yı ziyareti sırasında "Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine" ilişkin sözleri taraflar arasında gerilime sebep olmuştu.

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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Çin ordusu, Biden'ın sözlerine misilleme olarak 25 Mayıs'ta ada çevresinde askeri tatbikat düzenlemişti. Savunma Bakanlığı, tatbikatın, "ABD ile Tayvan'da ayrılıkçılarının son günlerdeki iş birlikçi faaliyetlerine karşı uyarı" niteliğinde olduğunu bildirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan
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