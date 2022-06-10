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Çin: Tayvan bağımsızlığını ilan ederse savaş açarız

10.06.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etmesi halinde "savaş başlatmakta tereddüt etmeyeceklerini" söyledi.

Çin: Tayvan bağımsızlığını ilan ederse savaş açarız

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Shangri-La Diyaloğu adlı güvenlik zirvesi için bulundukları Singapur'da bir görüşme yaptı. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wei, Austin'e Tayvan'ın bağımsızlık ilanı halinde Çin'in "savaş başlatmakta tereddüt etmeyeceğini" söyledi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Wei'nin "Eğer birileri Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cüret ederse, Çin ordusu bedeli ne olursa olsun kesinlikle savaş başlatmakta tereddüt etmeyecektir" uyarısı yaptığını belirtti.

Çin anakaradan ayrı bir ada olan ve fiilen kendi yönetimine sahip olan Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve gerekli gördüğünde güç kullanarak adayı günün birinde işgal edebileceğini sürekli ifade ediyor.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Wei ayrıca herhangi bir "Tayvan bağımsızlığı komplosunu un ufak edeceklerini ve anavatanın birliğini kararlılıkla savunacaklarını" söyledi.

ABD: Statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesine karşıyız

ABD Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Austin "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini, statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesine karşı olduklarını bir kez daha teyit ederek Çin'i Tayvan'a yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlere devam etmekten kaçınmaya çağırdı" denildi.

Siyasi statüsüyle ilgili anlaşmazlık bulunan Tayvan ile ilgili gerginlik son dönemde Çin uçaklarının adanın hava savunma bölgesine giriş çıkış yapmasıyla artmıştı. ABD Başkanı Joe Biden geçen ay Japonya'ya yaptığı bir ziyarette ABD'nin yıllardır sürdürdüğü Tayvan politikasında değişiklik anlamına gelecek şekilde Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı askeri olarak savunacaklarını ifade etmişti.

Beyaz Saray bu açıklamadan sonra, Tayvan konusunda izlediği, Çin'in müdahalesi halinde buna karışıp karışmayacağını belirsiz bırakan "stratejik belirsizlik" politikasına döndü.

Zirvede Japonya Başbakanı Fumio Kişida Çin-Tayvan gerilimine dikkat çekerek güçlü bir uyarı yaptı ve "Ukrayna'nın bugünü Doğu Asya'nın yarını olabilir" dedi.

AFP / EC, SSB

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Çin
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