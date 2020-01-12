Çin: Tayvan bizim iç meselemiz

Çin medyası da Tayvan seçimlerine "karanlık yabancı güçlerin" müdahale ettiğini öne sürüyor.Tayvan’da Çin karşıtı çizgiyi ile bilinen devlet başkanı Tsai Ing-wen’in seçimleri kazanarak, bir dönem daha bu görevi sürdürmeye hak kazanması Pekin'i rahatsız etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang seçim sonuçları ile ilgili açıklamasında, "Orada ne olursa olsun, hiçbir şey Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştiremez. Dünyada bir tane Çin var ve Tayvan o Çin'in parçasıdır. Tayvan sorunu da Çin'in iç meselesidir" ifadesini kullandı.

Çin'in kamu medyasında da Tsai Ing-wen hakkında ağır suçlamalarda bulunuluyor. Söz konusu medya organlarından bazılarına göre Tsai ve partisi seçimleri kazanmak için "hile, baskı, göz korkutma gibi kirli taktikler" uygulayarak, "bunu yaparken bencil, haris ve kötü doğasını açığa çıkardı." Tayvan seçimleri ile ilgili Çin'de yayınlanan bir yorumda ise, seçmen oylarının satın alındığı ve seçim sonuçlarından "karanlık yabancı güçlerin" sorumlu olduğu iddia edildi.