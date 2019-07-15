Çin: ‘Tayvan’a Silah Satan ABD Şirketleriyle İş Yapmayacağız’

Çin Dışişleri Bakanlığı, hükümetin ve Çinli şirketlerin, Tayvan'a silah satan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang günlük basın toplantısında, Tayvan’a silah satışının uluslararası hukukun ihlali olduğunu, Çin’in egemenliği ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirtti ve “Çin hükümeti ve Çinli şirketler, satış yapan Amerikan şirketleriyle işbirliği yapmayacak ve ticari ilişkilerde bulunmayacak” dedi. Sözcü, ticari ilişkilerin kesilmesiyle ilgili ayrıntılarıysa paylaşmadı.

İktidardaki Çin Komünist Partisi’nin yayın organıysa yaptırımlara hedef olabilecek ABD şirketlerini açıkladı. Bu şirketler arasında Abrams tanklarına motor üreten Honeywell International Inc ve Amerikan savunma şirketi General Dynamics’e ait özel jet üreticisi Gulfstream Aerospace sayıldı. Çin, her iki şirket için de önemli bir pazar konumunda.

Çin Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası sayıyor ve Tayvan resmen bağımsızlığını ilan ederse adayı işgal edeceği tehdidinde bulunuyor.