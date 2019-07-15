Çin: ‘Tayvan’a Silah Satan ABD Şirketleriyle İş Yapmayacağız’

Çin Dışişleri Bakanlığı, hükümetin ve Çinli şirketlerin, Tayvan'a silah satan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacağını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang günlük basın toplantısında, Tayvan’a silah satışının uluslararası hukukun ihlali olduğunu, Çin’in egemenliği ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirtti ve “Çin hükümeti ve Çinli şirketler, satış yapan Amerikan şirketleriyle işbirliği yapmayacak ve ticari ilişkilerde bulunmayacak” dedi. Sözcü, ticari ilişkilerin kesilmesiyle ilgili ayrıntılarıysa paylaşmadı.
İktidardaki Çin Komünist Partisi’nin yayın organıysa yaptırımlara hedef olabilecek ABD şirketlerini açıkladı. Bu şirketler arasında Abrams tanklarına motor üreten Honeywell International Inc ve Amerikan savunma şirketi General Dynamics’e ait özel jet üreticisi Gulfstream Aerospace sayıldı. Çin, her iki şirket için de önemli bir pazar konumunda.
Çin Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası sayıyor ve Tayvan resmen bağımsızlığını ilan ederse adayı işgal edeceği tehdidinde bulunuyor.
ABD’nin geçen hafta onay verdiği Tayvan’a silah satışı 2 milyar 200 milyon dolar değerinde. Anlaşma General Dynamics’in ürettiği 108 adet M1A2T Abrams tankı ve Raytheon üretimi 250 Stinger füzesinin yanı sıra Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları, çok sayıda otomatik silah, mühimmat ve destek ekipmanlarını kapsıyor.
Çin daha önce de 2010 ve 2015 yıllarında Tayvan’a silah satışı nedeniyle ABD şirketlerine karşı yaptırımların devreye gireceğini açıklamıştı. Ancak bu yaptırımların uygulanması muğlak kalmıştı.
1989’de Tiananmen Meydanı ve çevresindeki demokrasi yanlısı gösterileri Çin hükümetinin kanlı biçimde bastırmasından bu yana, ABD savunma firmaları Pekin ile anlaşma yapmaya yasaklı.
Tayvan’la ilişkileri gayrıresmi olsa da ABD kanunen Tayvan’a savunma konusunda destek oluyor ve başlıca silah tedarikçisi. Fransa da yakın geçmişte Tayvan’a savaş gemisi ve savaş uçağı sattı.
Çin geçen hafta da Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in Karayipler’deki temasları öncesi Los Angeles’ı ziyaret etmesine izin verdiği için ABD’ye tepki göstermişti. Tayvan liderinin gelecek hafta dönüş yolunda da ABD’yi ziyaret etmesi bekleniyor.
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