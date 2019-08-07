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Çin Tayvan'daki "Altın At Ödülleri Töreni"ne katılımı yasakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Çin Film İdaresi, Asya'nın Oscarları olarak bilinen "Altın At Ödülleri Töreni"ne Çinli filmlerin ve oyuncuların katılmasına yasak getirdi

Çin, Asya'nın en prestijli film ödüllerinden, Tayvan'da düzenlenen "Altın At Ödülleri Töreni"ne Çinli film ve oyuncuların katılmasını yasakladı.

Çin Film İdaresinden yapılan açıklamada, Çin ana karasından film ve oyuncuların Tayvan'da 23 Kasım'da düzenlenecek 56. Altın At Ödülleri Töreni'ne katılmasına izin verilmediği bildirilirken, kararla ilgili gerekçe sunulmadı.

Asya'nın Oscarları olarak tanınan Altın At Ödülleri Organizasyon Komitesi, karardan üzüntü duyduklarını, ödül töreninin planlandığı gibi 23 Kasım'da yapılacağını ifade etti.

Törene 1996'dan bu yana davet edilen Çinli katılımcılar, birçok kez Altın At Ödülü'nün sahibi oldu.

- Çin, Tayvan'a yapılacak seyahatleri geçici olarak durdurmuştu

Çin, geçen hafta Tayvan ile ilişkilerinin mevcut durumu nedeniyle Çin'in 47 şehrinden, Tayvan'a yapılacak bireysel seyahatlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Normal uygulamada Tayvan'a herhangi bir izne tabi olmaksızın seyahat edebilen söz konusu şehirlerin sakinlerinin artık Tayvan'a gitmek için belirli turizm acentelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

ABD'nin temmuzun başında Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satması da Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

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