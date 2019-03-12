Çin Teknolojide Üstünlük Planını Gözden Geçiriyor

Plan ABD ve Çin arasında ticaret görüşmelerinin de konuları arasındaydı. Çinli şirketlerin baskıyla teknoloji transfer etmesinden kaygı duyan Washington, Pekin’in yerel şirketlere verdiği sübvansiyonların sonlandırılmasını istiyor.

Plan hükümetin 2016-2020 hedeflerini anlattığı 13’üncü Beş Yıllık Plan’da da yer alan daha geniş sanayi politikasının bir bölümünü oluşturuyor.

“Made in China 2025” ağırlıklı olarak Çinli şirketlere teknolojilerini yenilemeleri için devlet sübvansiyonları verilmesine dayanıyor. Bu şirketler elektrikli araba, biyo kimya, gelecek nesil bilgi teknolojileri ve yapay zeka gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Uzmanlar Çin hükümetinin planı tamamen mi terk edeceğini yoksa perde arkasından gizlice plana uymaya mı çalışacağını sorguluyor.

Washington’un teknoloji ve fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçladığı Çin’in Yıllık Çalışma Raporu’nda, ülkenin üst düzey teknolojide egemen konuma gelmeye yönelik iddialı planı olan “Made in China 2025”e yer verilmedi.

Ancak hükümet artık kanun değişikliklerine gidiyor, ayrıca ticaret savaşları sırasında ABD’nin yaptığı itirazlara yanıt vermek için yerel şirketlere verdiği sübvansiyonları da kesmeyi planlıyor.

Yeni değişikliklerin Çin’in yabancı teknoloji elde etmek için kullandığı kanunları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Çinli şirketler teknoloji elde etmek için büyük ölçüde üç araç kullanıyordu: Ödünç alınan ya da çalınan fikirler, yabancı ortaklardan zorla bilgi ve deneyim transferi ve yabancı şirketlerin satın alınması.

Ancak ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) tepkisi ve yeni çıkan kanunlarla artık Çinli şirketlerin teknoloji transfer etmesi daha zor hale geliyor.

Çin’deki AB Ticaret Odası Başkanı Mats Harborn’a göre 2025 planının ilk hali çok milliyetçiydi. Harborn, “Teknolojinin Çinli şirketler tarafından sahip olunması gerektiğini düşünüyorlardı. Bunu kendimiz yapabiliriz tavrı hakimdi. Artık anlayışta olgunlaşma görülüyor. Çin bunların hepsini kendi kendine yapamayacağını anladı. Uluslararası değerler zincirini kullanmaları ve buna entegre olmaları gerekli” diye konuştu.

Harborn, hükümetin yeni teknoloji elde etme fikrinden uzaklaştığını söyledi ve hükümetin artık en iyi teknolojileri en iyi fiyata satın almak ve en iyi ürünü ortaya koymak için çalışmaya odaklanacağını belirtti.

