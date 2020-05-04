''Çin Tıbbi Malzeme Stoklamak İçin Salgının Boyutunu Gizledi''

İstihbarat belgelerine göre, Amerikalı yetkililer Çin'in tıbbi malzeme stoklamak için Corona virüsünün ne kadar bulaşıcı olduğunu ve salgının kapsamını gizlediği görüşünde. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın raporunda Çin’in tıbbi malzeme ihracatını azalttığı, ithalatıysa arttırdığı belirtiliyor.

Associated Press haber ajansının ele geçirdiği 1 Mayıs tarihli dört sayfalık İç Güvenlik Bakanlığı istihbarat raporuna göre Çinli liderler, Ocak ayının başında salgının ''ne kadar ciddi olduğunu kasten sakladı.''

Rapor, Trump yönetiminin Çin'e yönelik eleştirilerinin dozunu yükselttiği, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da virüsün yayılmasından Çin’in sorumlu olduğu ve bu nedenle hesap vermesi gerektiği yönündeki açıklamasıyla aynı zamana denk geldi.

Trump yönetiminin Çin'e yönelik söylemini sertleştirmesi, muhaliflerin hükümetin salgına karşı harekete geçmekte geciktiği ve atılan adımların yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri dile getirdiği döneme rastlıyor.

Siyasi muhalifleri, Trump'ı, ülke içinden gelen eleştirilerin üzerindeki dikkatleri dağıtmak için Amerika'nın jeopolitik rakibi ama aynı zamanda kritik bir ticaret ortağı olan Çin'e yüklenmekle suçluyor.