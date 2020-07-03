Çin, TikTok’u hedef aldı!

Hacktivizm yapan kolektif Anonymous, son aylarda birçok insanın içerik ürettiği video paylaşım uygulaması TikTok’a odaklandı. Grup, Çin hükümetinin aplikasyon yoluyla dünya çapında bir casusluk operasyonu yürüttüğünü iddia ediyor.
Anonymous, 1 Temmuz’da resmi Twitter hesabından “Delete TikTok now” (Hemen TikTok’u sil) çağrısında bulunarak “Eğer TikTok kullanan birini tanıyorsanız, bunun Çin hükümeti tarafından casusluk operasyonu için kullanılan kötü amaçlı bir yazılım olduğunu açıklayın” dedi.
Grup, bu yılın başlarında tersine mühendislik uyguladığını iddia eden bir mühendisin Reddit’te yayınladığı ve son günlerde viral hale gelen bir hikayeyi de paylaştı.
Bu postta mühendis, uygulamada bir dizi güvenlik ve gizlilik ihlali bulunduğunu iddia ederek “Sizden ne kadar fazla bilgi topladıklarını bilmenizi istemiyorlar, tek bir yerde toplanan verilerdeki güvenlik ihlali ise çok büyük” dedi.
Anonymous ise;
“TikTok gelecek beş ila on yıl içindeki siyasi gelişmeleri, pazar erişimini izleyebilmek ve en iyi metodu geliştirebilmek için çocuk ve gençlerin verilerini topluyor. Bu, birçok ülkede toplumları manipüle edebilmek için Çin’in elini güçlendiriyor” açıklamasında bulundu.
Bu iddiaların doğruluğu teyit edilmemekle birlikte, TikTok da iddialara henüz cevap vermedi.
Anonymous’un kınamasından önce TikTok, dataların kötü yönetimi ve sansür konusunda topa tutulumuştu. Ayrıca, uygulamanın gizlice kullanıcıların içeriklerine ulaştığı da iddia edildi. İddiaları takip eden tepkiler sonucunda geçtiğimiz ay Hindistan, 58 başka Çin kaynaklı aplikasyonla birlikte, TikTok’u da yasakladı. Artık ülkede App Store ve Play Store üzerinden TikTok indirilemiyor.
Hindistan’ın Bilgi Teknoloji Bakanlığı, ulusal güvenlik endişelerini dile getirerek Çin menşeili aplikasyonların kullanıcıların verilerini yetkisiz bir şekilde çaldığını belirtti.
Dazed’un haberine göre açıklama “Hindistan’ın ulusal güvenlik ve savunmasına düşman unsurlar tarafından bu dataların toplanması ve işlenmesi acil durum önlemleri gerektiren çok derin bir endişe konusudur” sözleriyle devam etti.
Ancak Dazed’in makalesinde yer verdiği iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamakta.
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