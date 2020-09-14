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Çin TikTok uygulamasını ABD’ye yar etmeyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

ABD ve Çin arasında büyük gerilime neden TikTok yakında kapanabilir. Çin hükumeti, ABD’nin TikTok’u satın alması yerine kapatılmasını tercih edeceğini açıkladı.

Çin TikTok uygulamasını ABD’ye yar etmeyecek

Peki Çin TikTok için bir kapatma planı mı düşünüyor? Çin’in planına göre, tüm dünyayı etkisi altına alan bu dijital pazarlama platformunu ABD’ye kaptırmaktansa, ABD’de kullanımının engellenmesi daha mantıklı bir seçenek.

Dolayısıyla, ABD hükumeti ByteDance’a TikTok’u satması için baskı yaparken, Çin ise satmaması konusunda baskı yapıyor.

TİKTOK İÇİN SÜRE DOLUYOR

Ancak Trump’ın TikTok’a verdiği sürenin de sonuna gelindi. 15 Eylül’e kadar TikTok ABD’li bir şirkete satılmazsa TikTok’a ABD’den erişim yasaklanacak. Ancak, pratik olarak TikTok’a takıntılı şekilde bağımlı ABD’li kullanıcıları TikTok’tan uzak tutmak kolay değil. Ülkeden erişim yasaklansa bile kullanıcıların VPN üzerinden TikTok kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

TikTok’u satın almak için şu ana kadar Microsoft, Twitter, Oracle ve Walmart devreye girip teklif vermiş durumda. Ancak ByteDance henüz satış kararını vermiş değil. Ellerinde altın yumurtlayan bir tavuk vermek, birkaç altın külçesi için tavuğu satmak işlerine gelmiyor.

Bu arada süpermarket zinciri Walmart’ın ise TikTok’u satın alarak, dijital pazarlama platformu olarak kullanması ve rakibi Amazon’a karşı avantaj kazanmak istediği de dikkat çekiyor. Yani, dans eden kullanıcılar büyük patronların umrunda değil. Dev sermayenin görünen tek hedefi, TikTok üzerinden dans eden kullanıcılara daha fazla mal satabilmek.

Peki sizce TikTok ABD malı mı olacak, yoksa Çin şirketi olarak kalmaya devam edecek mi? Trump’ın perde arkasından yaptığı tehditlerden biri de ByteDance şirketinin yöneticilerini casusluk suçlamasıyla tutuklatmak. Dolayısıyla, ByteDance’ın ne cevap vereceğini şimdilik kimse kestiremiyor. Trump daha önce de casuslukla suçladığı Çin şirketi Huawei’nin üst düzey yöneticisini Kanada’da tutuklatmıştı.

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