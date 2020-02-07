HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin, toplu taşımada karantina alanları kuracak

Çin, toplu taşımada karantina alanları kuracak

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2020 12:14 | Son Güncelleme

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Bahar Bayramı (Çuncie) seyahat yoğunluğu boyunca toplu ulaşım araçlarına yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınınıyla mücadele kapsamında karantina alanları kurulacağını açıkladı.

Çin, toplu taşımada karantina alanları kuracak

Çin basınındaki haberlere göre, Bakanlık Yetkilisi Say Tüencie, toplu ulaşımda yolcuların sayısını kontrol etmek, temizliği ve sterilizasyonu güçlendirmek amacıyla araçlarda acil durumlarda kullanılmak üzere karantina alanı kurulacak.

Ani ateş ve hastalığın diğer şüpheli belirtilerini gösteren yolcular, seyahat boyunca bu karantina alanlarında tutulacak ve ivedilikle sağlık taramasının bulunduğu duraklara yönlendirilecek.

Ülkede, 25 Ocak'ta başlayan geleneksel Bahar Bayramı kapsamında 31 Ocak'a kadar tatil ilan edilmişti.

Ancak Vuhan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ilk önce 2 Şubat'a kadar uzatılan tatil, daha sonra belirli meslek grupları dışındaki sektörler için 9 Şubat'a kadar tekrar uzatılmıştı.

SEYAHAT SAYISI %70 AZALDI

Yılın en çok yolculuk yapılan bu döneminde 400 milyon seyahatin yapılacağı tahmin ediliyor.

Salgından önce seyahat rakamının 3 milyar olacağı öngörülmüştü.

Salgın nedeniyle bu yılki Bahar Bayramı seyahatleri, geçen yıla göre yüzde 70 azaldı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 637'ye çıktığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 4 bin 821'inin durumu ağır olmak üzere, 31 bin 161'i bulduğu kaydedilmişti.

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Karantinadaki gemide vaka sayısı yükseldi!Karantinadaki gemide vaka sayısı yükseldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Karantina Toplu Ulaşım Yeni tip koronavirüs salgını

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Hakan Ural'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti!

Hakan Ural'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti!

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karantinadaki gemide vaka sayısı yükseldi!

Karantinadaki gemide vaka sayısı yükseldi!

'Dünyanın en kötü kedisi' Perdita'yı sahiplenmek için 175 başvuru

'Dünyanın en kötü kedisi' Perdita'ya yeni yuva!

Sular durulmuyor! Bir kez daha 'referandum' sesi yükseldi!

Sular durulmuyor! Bir kez daha 'referandum' sesi yükseldi!

'Kum tepeleri' adı verilen yeni bir kutup ışığı türü keşfedildi

'Kum tepeleri' adı verilen yeni bir kutup ışığı türü keşfedildi

Babalar da 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek

Babalar da 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek

'Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi'

'Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarının olduğu Serakib'e girdi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.