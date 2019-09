Çin-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Semineri

"Bugün Çin Halk Cumhuriyeti dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise en büyük ticari ortağımız. Çin'in ülkemize farklı sektörlerde yapmış olduğu toplam yatırım milyarı 2 milyar dolar civarında. İki ülke arasında her geçen yıl sayısı artan ziyaretçiler Türk ve Çin halklarını yakınlaştırıyor. Liderlerin vardığı mutabakat gereğince 2018 yılı Çin'de 'Türkiye Turizm Yılı' olarak kutlandı. 2018 yılında Çin'den ülkemize gelen turist sayısı yüzde 60 artışla 390 bine ulaştı. Bu sevindirici ve umut verici veriler ışığında geleceğe dostça ve umutla bakıyoruz. İnanıyoruz ki bu umudumuz tarih boyunca geliştirdiğimiz dostluğumuza ve komşuluğumuza güç katacaktır."

- "ICBC geldikten sonra binden fazla Çinli firma Türkiye'de aktif hale geldi"

Kolbaşı, Türkiye ile Çin arasındaki 25 milyar dolarlık ticaret hacminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyaretinde 50 milyar dolar çıkarılması adına bir hedef konduğunu anımsattı.

Türkiye'de Çinli firmalar için büyük fırsatlar bulunduğuna değinen Kolbaşı, "Çinli firmaların Türkiye'ye yatırım ve iş birlikleri yapıp bu yatırımları üçüncü ülkelerde kullanabilme şansı hem lojistik hem de ortaklık anlamında çok yüksek. Şu an Türkiye biraz daha beklenilenin gerisinde o yüzden Çinli firmaların burada olmalarını arzu ediyoruz. Buradan ICBC'ye de teşekkür ediyoruz. ICBC Türkiye'ye geldikten sonra binden fazla Çinli firma Türkiye'de aktif hale geldi." şeklinde sözlerini tamamladı.

- "Tarım ve Orman Bakanı ile de zirai ürün ve gıdalarla ilgili konuşmak isterim"

The Better Hong Kong Foundation Başkanı Ronnie C. Chan ise şirketlerinin güçlü bir şirket olduğunu ve değerinin 25 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.