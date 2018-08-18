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Çin Türkiye'ye desteğini yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği, istikrarı ve ekonomisini korumak için sarf ettiği çabaları desteklediklerini bildirdi

PEKİN (AA) - Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği, istikrarı, ekonomisi ve sosyal gelişimini korumak için sarf ettiği çabaları desteklediklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından, Vang ve Çavuşoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın mevcut durum hakkında derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Vang, Çin tarafının, Çin-Türkiye Stratejik İşbirliği ilişkisinin gelişmesine ivme kazandırma konusunda prensip bir tutum sergilediğini belirtilerek, "Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği, istikrarı, ekonomisi ve sosyal gelişimini korumak için sarf ettiği çabaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletinin dayanışma içinde, geçici zorlukların üstesinden geleceğine ve istikrarlı bir şekilde gelişme sağlayacağına inandıklarını belirten Vang, Çin'in, Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomilerin meşru haklarını korumaya hazır olduklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin mevcut durumu ve tutumu konusunda mevkidaşı Vang'ı bilgilendirerek, Türkiye'nin mevcut sınamaların üstesinden geleceğini vurguladı.

Türkiye'nin, Çin ile stratejik diyaloğunu kuvvetlendirmeye hazır olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, " Türkiye'nin Çin ile karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini daha da derinleştirmeyi umuyoruz. Kuşak ve Yol inisiyatifine daha aktif bir şekilde katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi Türkiye

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