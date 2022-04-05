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Çin-Ukrayna Görüşmesi

05.04.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü. Wang “Savaşlar eninde sonunda biter. Bu acıdan nasıl dersler çıkaracağımız ve Avrupa’da kalıcı güvenliği nasıl sağlayacağımız önemli” dedi

Çin-Ukrayna Görüşmesi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Ukrayna’nın talebiyle dün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Wang “Savaşlar eninde sonunda biter. Bu acıdan nasıl dersler çıkaracağımız ve Avrupa’da kalıcı güvenliği nasıl sağlayacağımız önemli” dedi. Wang, bu bağlamda ülkesinin yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, “Sivil kurbanlarla ilgili gösterdiği dayanışma için Çinli meslektaşıma minnettarım. İkimiz de Ukrayna'ya karşı savaşın sona ermesinin barış, küresel gıda güvenliği ve uluslararası ticaretin ortak çıkarlarına hizmet ettiği inancını paylaşıyoruz" diye yazdı.

İki ülke Dışişleri Bakanları en son 1 Mart’ta görüşmüş ve Kuleba görüşmede Çin’den işgali durdurmak için Moskova ile yakın ilişkilerini kullanmasını istemişti.

Rusya’nın yakın müttefiki olan Çin, Ukrayna işgalinin ardından Rusya’yı kınamamış ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların “yasadışı” olduğunu savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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