Çin: “Ukrayna’daki Durum Kaygı Verici”

Çin Başbakanı Li Kiçiang, Ukrayna’daki durumun “kaygı verici” olduğunu, ateşkes görüşmelerinde Rusya ve Ukrayna’yı desteklemenin önemli olduğunu söyledi.

Parlamento oturumunun kapanışındaki basın toplantısında konuşan Li, “Krizin barışçıl şekilde çözülmesine yardımcı olacak tüm çabaları destekliyor ve teşvik ediyoruz. Şimdi acil yapılması gereken; gerginliğin tırmanmasını, hatta kontrolden çıkmasını önlemektir” dedi.

Li, ülkelere uygulanan yaptırımlara karşı olduğunu çünkü bu yaptırımların “dünyanın ekonomik iyileşmesine zarar verdiğini” savunarak “Bu kimsenin yararına olmaz. Çin, dünya barışını ve istikrarını korumak ve kalkınmayla, refahı teşvik etmek için kendi yapıcı çabalarını göstermeye hazır” diye konuştu.

Rusya’yla yakın ilişkileri bulunan Çin, Rusya’yı Ukrayna saldırılarından dolayı kınamayı ve saldırıları “işgal” olarak adlandırmayı reddediyor.

Çin ayrıca, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların “hukuksuz olduğunu” savunarak, soruna uzlaşıyla çözüm bulunması gerektiğini bildiriyor.

