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Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan'daki vatandaşların özel nedenleri olmadıkça kentten ayrılmamalarını istedi.
Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan'daki vatandaşların özel nedenleri olmadıkça kentten ayrılmamalarını istedi.
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23.01.2020 12:37 |
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Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan'daki vatandaşların özel nedenleri olmadıkça kentten ayrılmamalarını istedi.
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