Çin Ülkedeki Yabancılara Yönelik Gözaltı Tehdidi İddasını Yalanladı

Çin, ülkedeki Amerikalıları ve yabancı ülke vatandaşlarını gözaltına alma tehdidinde bulunduğu iddialarını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirilen iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basin brifinginde konuyal ilgili bir soruya yanıt verdi. Sözcü “Amerika’nın Çin’deki yabancıların gözaltına alınma tehdidi altında olduğu iddiası mağduru oynama ve zihinleri bulandırma oyunudur” dedi. Lijian, Çin’in ülkedeki yabancıların hakları ve güvenliğini korumakta olduğunu söyledi.

Wall Street Journal gazetesi, Çinli bilimadamlarının FBI tarafından gözaltına alınmasının ardından Çin’in ABD’yi uyardığı ve ülkesindeki Amerikalıları gözaltına alacağı tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.

