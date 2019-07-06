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Çin UNESCO listesinde zirveye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Liangzu antik kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmesiyle Çin listenin zirvesine ulaştı.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43’üncü Dünya Miras Komitesi Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendi.

Liangzu antik kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmesiyle Çin listenin zirvesine ulaştı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43’üncü Dünya Miras Komitesi Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendi. Toplantıda alınan kararla, Çin’in Cıciang eyaletindeki Hangzhou kent yakınlarında bulunan Liangzhu antik kentinin kalıntıları Dünya Miras Listesi’ne eklendi. Böylece Çin 55 dünya mirasıyla birlikte, listede birinci sıraya yükseldi.
Milattan yaklaşık önce 3 bin yıllarında inşa edilmeye başlandığı tahmin edilen Liangzhu antik kentinde su yolu sistemi, mezarlıklar ve antik eşyalar bulunuyor. Arkeolojik araştırmalar neticesinde, kentteki zengin kaynaklar ve uygun iklim koşulları sayesinde çeltik yetiştirmeye dayalı bir ekonomik düzen bulunduğu ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar ayrıca kentte yaşayan halkın ortak bir inanca sahip olduğunu da ifade ediyor.

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