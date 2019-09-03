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Çin üniversitesi sınıflarda yüz tanıma sistemini deniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Çin Eczacılık Üniversitesi yönetimi, iki sınıfta başlatılan pilot uygulamanın öğrencilerin derse katılımını ve disiplini artırmayı amaçladığı savunurken, bazı öğrenciler mahremiyet ihlallerinden endişe ediyor

Çin'de Çin Eczacılık Üniversitesindeki pilot uygulama çerçevesinde iki sınıfa yüz tanıma sistemi kuruldu.

Global Times gazetesinin haberine göre, Ciangsu bölgesinin Nancing şehrindeki üniversitenin bilgi merkezi direktörü Şü Ciencın, yüz tanıma sisteminin üniversitenin iki sınıfında kullanıldığını ve amacının öğrencilerin derse katılımını ve disiplini artırmak olduğunu söyledi.

Tüm öğrencilerin sınıftaki davranışlarının sistem tarafından izlenebileceğini, böylece dersi dinleyip dinlemediklerinin takip edilebileceğini ifade eden Şü, okulu asma ve dersten erken ayrılma gibi hadiselerin önüne geçmeyi istediklerini ifade etti.

Habere göre bazı öğrenciler sistemin mahremiyetlerini ihlal ettiğini düşünürken, öğrencilerin kaygılarını reddeden Şü ise sistemin çok çalışmaya teşvik etmek için tasarlandığını savundu.

Mahremiyet meselesi hakkında yerel kamu güvenliği bürosuna danışıldığını ifade eden Şü, sınıflar kamusal alan olduğu için sistemin öğrencilerin kişisel gizliliğini ihlal etmediğini kaydetti.

Şü, pilot uygulamanın başarıya ulaşması halinde yüz tanıma sistemlerinin her sınıfa kurulacağını dile getirdi.

Üniversitenin ayrıca, okulun kapısına ve kütüphane gibi bazı binalara da yüz tanıma sistemleri yerleştirdiği bildirildi.

Uygulamaya sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

- Çin'de günlük yaşam yakından takip ediliyor

Çin yönetimi, dev nüfusunu kontrol ve denetim altında tutmak için dronelardan sosyal medyaya, yüz tanıma sisteminden veri madenciliğine kadar birçok yöntem kullanarak vatandaşlarını teknolojinin "yakın markajı" altına alıyor.

Kamuya açık alanlara yerleştirilen yüz tanıma sistemleriyle aranan zanlılar, dakikalar içinde tespit edilerek güvenlik güçleri tarafından yakalanıyor.

Yüz tanıma teknolojisi halihazırda Çin'de kısmen kullanılıyor. Pekin Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda eğitim kurumu, öğrenci ve personelinin "güvenliği" için giriş kapılarına yerleştirdiği yüz tanıma teknolojisinden faydalanıyor.

Pekin'deki bazı umumi tuvaletlerde de tuvalet kağıdı kullanımını sınırlamak ve israfın önüne geçmek için yüz tanıma sistemine başvuruluyor.

Çin, yüzde 90 doğruluk payıyla saniyede 1 milyar 300 milyon kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf veri tabanına eşleştirilebilen bir yüz tanıma sistemi geliştiriyor.

Sistemin kamu yönetimi ve aranan şüphelilerin izlenmesi gibi güvenlik maksatlı kullanılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Eczacılık Üniversitesi yüz tanıma sistemi

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