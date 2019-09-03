Çin üniversitesi sınıflarda yüz tanıma sistemini deniyor

Çin'de Çin Eczacılık Üniversitesindeki pilot uygulama çerçevesinde iki sınıfa yüz tanıma sistemi kuruldu.

Global Times gazetesinin haberine göre, Ciangsu bölgesinin Nancing şehrindeki üniversitenin bilgi merkezi direktörü Şü Ciencın, yüz tanıma sisteminin üniversitenin iki sınıfında kullanıldığını ve amacının öğrencilerin derse katılımını ve disiplini artırmak olduğunu söyledi.

Tüm öğrencilerin sınıftaki davranışlarının sistem tarafından izlenebileceğini, böylece dersi dinleyip dinlemediklerinin takip edilebileceğini ifade eden Şü, okulu asma ve dersten erken ayrılma gibi hadiselerin önüne geçmeyi istediklerini ifade etti.

Habere göre bazı öğrenciler sistemin mahremiyetlerini ihlal ettiğini düşünürken, öğrencilerin kaygılarını reddeden Şü ise sistemin çok çalışmaya teşvik etmek için tasarlandığını savundu.

Mahremiyet meselesi hakkında yerel kamu güvenliği bürosuna danışıldığını ifade eden Şü, sınıflar kamusal alan olduğu için sistemin öğrencilerin kişisel gizliliğini ihlal etmediğini kaydetti.