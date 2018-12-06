Bildiklerinizi unutun! Böyle güreş görülmedi

Hui halk\u0131n\u0131n y\u00fczy\u0131llard\u0131r ya\u015fatt\u0131\u011f\u0131 bir gelenek olan bu bo\u011fa g\u00fcre\u015fleri yine \u0130spanya'dakinin tersine bo\u011fan\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcyle sonu\u00e7lanm\u0131yor.\nAncak hayvan haklar\u0131 kurulu\u015flar\u0131, hayvanlar\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 her t\u00fcr g\u00f6sterinin eziyet oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor.NASA a\u00e7\u0131klad\u0131: Uzayl\u0131lar D\u00fcnya'ya gelmi\u015f olabilirCezaevine Giren S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder: \u2018G\u00fczel G\u00fcnler G\u00f6rece\u011fiz\u2019 16 ya\u015f\u0131nda \u00f6yle bir hayat ya\u015f\u0131yor ki...
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