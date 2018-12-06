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Bildiklerinizi unutun! Böyle güreş görülmedi

06.12.2018 16:21 | Son Güncelleme

Çin'de yapılan geleneksel boğa güreşinde, İspanya'dakinin tersine boğayla gerçekten güreşiliyor.

Hui halkının yüzyıllardır yaşattığı bir gelenek olan bu boğa güreşleri yine İspanya'dakinin tersine boğanın ölümüyle sonuçlanmıyor.

Ancak hayvan hakları kuruluşları, hayvanların kullanıldığı her tür gösterinin eziyet olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin boğa güreşi halk

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