Bildiklerinizi unutun! Böyle güreş görülmedi

Hui halkının yüzyıllardır yaşattığı bir gelenek olan bu boğa güreşleri yine İspanya'dakinin tersine boğanın ölümüyle sonuçlanmıyor.

Ancak hayvan hakları kuruluşları, hayvanların kullanıldığı her tür gösterinin eziyet olduğunu söylüyor.

