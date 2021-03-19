Çin Uygur Gazetecilere Baskı için Ailelerini Kullanıyor

Çin’in Şincan bölgesindeki yetkililer Hür Asya Radyosu’ndan (RFA) bir gazetecinin iki erkek kardeşinin, 2018 yılında gözaltına alınmalarından bu yana kayıp olduğunu doğruladı.

RFA’in yerel yetkililerle yaptığı bir dizi röportajın ardından Mart ayının başında yayınlanan haber, gazeteci Esat Süleyman’ın kardeşleri Ehet ve Ahmet’in durumuyla ilgili ilk resmi bilgi niteliğinde. Yerel emniyet güçleri ve hükümet yetkilileri, kardeşlerin nerede tutulduklarını açıklamayı, “devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle reddetti.

Gazeteci Süleyman’ın kayıp olan beş kuzeninin de Çin’in “yeniden eğitim” amaçlı olduğunu iddia ettiği kamplarda gözaltında tutuldukları tahmin ediliyor. ABD’de görev yapan Süleyman, aile fertlerinin gözaltına alınmasının, Pekin yönetiminin, kendisinin Çin’in hak ihlalleriyle ilgili yazdığı haberleri durdurma çabası olduğu görüşünde.

Amerika’nın Sesi (VOA) gibi RFA de ABD Kongresi tarafından finanse edilen bağımsız bir medya kuruluşu ve Küresel Medya Dairesi’nin çatısı altında yer alıyor.