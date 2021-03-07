Çin, Uygur Türkleri'ne ilişkin soykırım iddialarını yalanladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında ülkesine Uygur Türkleriyle ilgili yöneltilen soykırım iddialarının 'saçmalık' ve 'büyük bir yalan' olduğunu söyledi.

Pazar günü düzenlenen yıllık basın toplantısında Wang, Batılı siyasetçilerin Sincan Özerk Bölgesi'nde olanlara dair yalanlara inanmayı tercih ettiğini belirterek Çin'in bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere kapısının açık olduğunu aktardı.

Reuters haber ajansına göre Wang, "Sincan'a dair dile getirilen sözde soykırım iddiaları saçmalık. Bu söylentilerin belirli bir amacı var ve tamamen yalan" sözlerini sarf etti.

Çinli siyasetçi aynı zamanda 'soykırım' denildiği zaman "16. yüzyılda Kuzey Amerika, 19. yüzyılda Afrika'da yaşananların, 20. yüzyılda da Yahudilerin akıllara geldiğini" belirterek Çin'i eleştiren ülkelerin insan hakları geçmişine vurgu yaptı.

Kanada ve Hollanda, soykırım olarak tanıdı

Çin'de yapılan ve BBC'nin de gördüğü üst düzey bir araştırma, Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan yüz binlerce Uygur Türkü ve diğer azınlıkların iş için uzak bölgelere gönderilmesinin, bölgede etnik azınlıkların nüfustaki payının azalmasına yol açtığını göstermişti.