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Çin Uygurları casus yazılımla izledi iddiası

02.09.2019 21:13 | Son Güncelleme

Aylar önce iPhone’larda tespit edilen casus yazılımla, Çin'in Müslüman azınlık Uygurları cep telefonları üzerinden izlediği öne sürüldü.

Çin Uygurları casus yazılımla izledi iddiası

Google tarafından ortaya çıkarılan iPhone'lara yönelik casus yazılım aracılığıyla, Çin'deki Uygur Müslümanlarının izlendiği iddia edildi.

Teknoloji portalı TechCrunch ve Forbes dergisinde yer alan haberlere göre casus yazılımla Uygurlar hedef alındı. Casus yazılımla iPhone'lardaki WhatsApp ve imessege gibi mesajlaşma uygulamalarının içerikleri, fotoğraflar ve konum bilgisine ulaşmak mümkün. Haberlerde, iPhon'ların yanı sıra Google işletim sistemi Android ve Windows-PC bilgisayar kullanıcıları da casus yazılımın hedefi oldu.

Google yazılım uzmanlarının uyarısı üzerine iPhone marka mobil telefonların üreticisi Apple şirketi, Şubat ayında sistem açığını ortaya çıkarmış ve yazılımlarını güncelleyerek, güvenliği yeniden sağlamıştı.

Google'dan Apple'a yapılan uyarıda Uygurların izlendiği bilgisine ise yer verilmemişti. Google, iPhone kullanan belirli bir halk topluluğunun iki yıldır gizlice izlendiği bilgisini vermekle yetinmişti. Yine Android ve Windows'un da izlendiğine dair bilgi verilmemişti. Haberde casus yazılımların Çin makamlarınca geliştirildikleri belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuzeybatı bölgesinde yaşayan Müslüman Uygur azınlık, uzun yıllardan beri Pekin yönetiminin sert uygulamalarına maruz kalıyor. Çin resmi makamlarının "eğitim merkezleri" olarak nitelendirdiği kamplarda yaklaşık bir milyon Uygur'un yaşadığı tahmin ediliyor. Bu kamplarda Uygurlar asimile edilmeye çalışıyor.

dpa / TY,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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