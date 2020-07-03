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Çin uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

Çin, uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip uzaktan algılama uydusu gönderdi.

Çin uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March (Uzun Yürüyüş) - 4B roketiyle fırlatılan uydu önceden planlanan yörüngesine girdi.

Teknik özelliklerine ilişkin bilgi verilmeyen uzaktan algılama uydusu, Çin ve yakın coğrafyasından yüksek çözünürlüklü görüntü alacak.

Uydu, doğal kaynaklar, acil durum yönetimi, tarım, çevre, ekoloji, orman ve mera gibi alanlarda kullanılacak.

Fırlatma, Long March serisi roketlerin 337’inci misyonu oldu.

HEDEF UZAYIN LİDERİ OLMAK

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

AA

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