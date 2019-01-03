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Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne inen ilk araç olacak

03.01.2019 02:14 | Son Güncelleme

Çin'in Chang'e 4 adlı uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgeye iniş yapmaya hazırlanıyor.

Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne inen ilk araç olacak

Çin'in "Chang'e 4" adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgeye iniş yapmaya hazırlanıyor.

Robotik uzay aracı, hafta sonu yörüngeye girerek Ay'ın yüzeyine 15 km yaklaştı. Çin, aracın iniş zamanına dair açıklama yapmadı, ancak devlet medyası bunun Perşembe günü olabileceğini bildiriyor.

C**hang'e 4**'un ineceği, Ay'ın yüzeyindeki en büyük, en eski ve en derin krater olan Aitken havzası hakkında fazla şey bilinmiyor.

Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de henüz hiçbir araç buraya inmedi.

Başarılı olması halinde bu görev, uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'yı yakalamaya çalışan Çin için önemli bir adım olacak.

Ancak Dünya'dan görmenin mümkün olmadığı, karanlık yüze indirilecek araç ile doğrudan iletişim mümkün olmayacak. Bunun için Mayıs ayında, Ay'ın o tarafında yörüngeye oturacak şekilde fırlatılan Queqiao uydusu yansıtıcı olarak kullanılacak.

Chang'e 4 uzay aracının 8'de 1 boyutunda maketi

Ay'ın oluşumuna dair yeni veriler elde edilebilir

C**hang'e 4**'un Ay'ın yüzeyi ile ilgili ayrıntılı ölçümlerin yapması ve mineral bileşimi hakkında bilgi toplaması hedefleniyor.

Derin bir krater olan Aitken havzasının, Ay'ın oluşumundan kısa bir süre sonra dev bir çarpma etkisiyle oluştuğu ve bu çarpmayla uydunun merkezindeki bazı maddelerin yüzeye çıktığı tahmin ediliyor.

Eğer görev umulduğu gibi sonlanırsa Ay'ın oluşumuna dair yeni veriler elde edilebilir.

Ay'ın kendi etrafında ve Dünya etrafında dönüş süresi aynı olduğu için buradan bakıldığında hep aynı yüzünü görüyoruz. Diğer yüzü gerçekten "karanlık" olduğu için değil, ama hakkında bilgi sahibi olmadığımız için öyle adlandırılıyor.

Ay'ın karanlık yüzüne yerleştirilecek teleskobun, dünya kaynaklı radyo dalgalarından arınmış olacağı için, güneşten ve uzayın derinliklerinden gelecek elektromanyetik dalgalara karşı da duyarlı olması bekleniyor.

Chang'e 4 bu bölgenin elektromanyetik bakımdan ne kadar temiz olduğunu ve bu ihtimalin olabilirliğini de inceleyecek.

Uzmanlar karanlık yüze yerleştirilecek bir teleskobun uzay araştırmaları bakımından yeni olanaklar yaratabileceğini söylüyor.

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