Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne inen ilk araç olacak

Çin'in "Chang'e 4" adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgeye iniş yapmaya hazırlanıyor.

Robotik uzay aracı, hafta sonu yörüngeye girerek Ay'ın yüzeyine 15 km yaklaştı. Çin, aracın iniş zamanına dair açıklama yapmadı, ancak devlet medyası bunun Perşembe günü olabileceğini bildiriyor.

C**hang'e 4**'un ineceği, Ay'ın yüzeyindeki en büyük, en eski ve en derin krater olan Aitken havzası hakkında fazla şey bilinmiyor.

Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de henüz hiçbir araç buraya inmedi.

Başarılı olması halinde bu görev, uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'yı yakalamaya çalışan Çin için önemli bir adım olacak.

Ancak Dünya'dan görmenin mümkün olmadığı, karanlık yüze indirilecek araç ile doğrudan iletişim mümkün olmayacak. Bunun için Mayıs ayında, Ay'ın o tarafında yörüngeye oturacak şekilde fırlatılan Queqiao uydusu yansıtıcı olarak kullanılacak.

Ay'ın oluşumuna dair yeni veriler elde edilebilir

C**hang'e 4**'un Ay'ın yüzeyi ile ilgili ayrıntılı ölçümlerin yapması ve mineral bileşimi hakkında bilgi toplaması hedefleniyor.