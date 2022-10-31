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Çin, uzay istasyonuna son modülü de fırlattı! Adı: Mengtian

31.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Tiangong uzay istasyonunun oluşturulması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian laboratuvar modülü de uzaya gönderildi. Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Long March-5B Y4 taşıyıcı roketinin, bugün yerel saatle 15.37’de uzaya fırlatıldığı bildirildi.

Çin, uzay istasyonuna son modülü de fırlattı! Adı: Mengtian

Çin'in uzay çalışmaları durmuyor. Ülke, Tiangong uzay istasyonunun oluşturulması için gerekli olan son modülü de fırlattı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı’ndan bugün yapılan açıklamada, Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Long March-5B Y4 taşıyıcı roketinin, ülkenin güneyindeki Hainan adasında yer alan Wenchang fırlatma alanından bugün yerel saatle 15.37’de uzaya fırlatıldığı bildirildi. Modülün fırlatmadan 8 dakika sonra taşıyıcı roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdiği aktarıldı.

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ZORLU GÖREVLERİ YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR

Laboratuvar modülüyle yeryüzünden 400 kilometre uzaklıktaki iki modülden oluşan kombinasyonun kenetlenerek T-şeklini oluşturması ve Çin’in uzay istasyonu Tiangong’un nihai şeklini alması hedefleniyor. Uzay aracının, Çin’in ilk kalıcı uzay istasyonunun inşasının tamamlanması için kenetlenme ve yörünge değişikliği gibi zorlu görevleri yerine getirmesi gerekiyor.

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YAPIMINA NİSAN 2021'DE BAŞLADI

Mengtian modülünün 17,88 metre uzunluğunda, 23,3 ton fırlatma ağırlığına sahip olduğu kaydedildi.
Çin Nisan 2021’de Tianhe çekirdek modülünü fırlatarak uzay istasyonun yapımına başlamış, Temmuz 2022’de ise laboratuvar modülü Wentian’ı uzaya göndermişti. (İHA)

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Çin uzay istasyonu

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