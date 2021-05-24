Çin uzay yarışında Zhurong ile harikalar yaratmak istiyor

Özellikle son dönemlerde uzay yarışları çok ilginç boyutlara ulaştı. Çin tarafından sürekli baskı yapılması bunu tetikledi. Her ne kadar ABD'nin uzay ajansı NASA, bu konuda önemli çalışmalar yapsa da Çin, yarışta ben de varım diyor.
Çin tarafından 2020 yılında Tianwen-1 yörünge aracı ile Zhurong uzay aracı fırlatıldı. Bu uzay aracının görevi Mars yüzeyinde mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak. Tüm bu bilgiler sayesinde Mars üzerinde su olup olmadığı anlaşılacaktı. Zhurong ilk test sürüşünü tamamladı bile.
Zhurong, kısa bir süre içerisinde test sürüşünü tamamladı ve şu anda neredeyse tamamen hazır durumda. Bunun farkında olan Çinli uzay araştırmacıları hemen işe koyuldu. İlk etapta belirlenen hedef ise Mars yüzeyindeki toprak ve kayaların analizini yapmak.
Güneş panelleri ile şarj olan bu araç şu an için toprak ve su analizlerine devam ediyor. Eğer Mars’ta bir şekilde su veya buz bulunabilirse büyük bir iş başarılmış olacak. Su içerisinde yer alan hidrojen ve oksijen ayrıştırılarak uzay araçlarında kullanılabilecek.
Hem NASA hem de Çin Uzay Kurumu tarafından gönderilen araçlar benzer görevlere sahip. İkisinin de nihai amaçlarından birisi hiç şüphesiz suya erişmek. Zhurong 90 Mars günü sonra görevini sona erdirecek. Her iki uzay aracı da gönderecekleri bilgilerle büyük heyecan yaratacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum