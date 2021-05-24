Çin uzay yarışında Zhurong ile harikalar yaratmak istiyor

Özellikle son dönemlerde uzay yarışları çok ilginç boyutlara ulaştı. Çin tarafından sürekli baskı yapılması bunu tetikledi. Her ne kadar ABD'nin uzay ajansı NASA, bu konuda önemli çalışmalar yapsa da Çin, yarışta ben de varım diyor.

Çin tarafından 2020 yılında Tianwen-1 yörünge aracı ile Zhurong uzay aracı fırlatıldı. Bu uzay aracının görevi Mars yüzeyinde mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak. Tüm bu bilgiler sayesinde Mars üzerinde su olup olmadığı anlaşılacaktı. Zhurong ilk test sürüşünü tamamladı bile.

ZHURONG HAZIR

Zhurong, kısa bir süre içerisinde test sürüşünü tamamladı ve şu anda neredeyse tamamen hazır durumda. Bunun farkında olan Çinli uzay araştırmacıları hemen işe koyuldu. İlk etapta belirlenen hedef ise Mars yüzeyindeki toprak ve kayaların analizini yapmak.

Güneş panelleri ile şarj olan bu araç şu an için toprak ve su analizlerine devam ediyor. Eğer Mars’ta bir şekilde su veya buz bulunabilirse büyük bir iş başarılmış olacak. Su içerisinde yer alan hidrojen ve oksijen ayrıştırılarak uzay araçlarında kullanılabilecek.