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Çin uzaya ikiz uydu gönderdi! Çığır açıcı araştırmalara kapı açacak

15.12.2020 16:36 | Son Güncelleme:
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Çin uzaya ikiz uydu gönderdi! Çığır açıcı araştırmalara kapı açacak

Çin, kütle çekimi dalgalarını incelemek üzere uzaya iki gama ışını uydusu fırlattı.

Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Kurumundan yapılan açıklamada, kütle çekimi etkisi yaratacak büyük çaplı olayları gözlemleyecek ikiz uyduların Long March 11 roketiyle sabah saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletindeki Siçang Uydu Fırlatma Merkezinden uzaya yollandığı bildirildi.

Açıklamada, uyduların 600 kilometre irtifada Dünya'nın iki ucundaki yörünge konumlarına yerleştiği belirtildi.

'ÇIĞIR AÇICI ARAŞTIRMALAR YAPILMASINI SAĞLAYACAK'

Çin Bilimler Akademisi Ulusal Uzay Bilimi Merkezi Başkaı Vang Çi, devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, "Bu bilimsel uydular, ülkemize Güneş'in etkinliği ve Dünya ile Güneş'in ilişkisi konusunda çığır açıcı araştırmalar yapılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın SWIFT ve Fermi gama ışını teleskopları, dünya yörüngesinde aktif durumda bulunuyor.

KÜTLE ÇEKİMİ DALGALARI NEDİR?

Kütle çekimi dalgaları, büyük çaplı kütle devinimlerinin evrenin uzam-zaman dokusunda yarattığı dalgalanma etkileri olarak tanımlanıyor.

Albert Einstein'ın 20. yüzyılın başında Genel Görelilik Teorisi içinde ortaya attığı kütle çekimi dalgaları, ilk kez Eylül 2015'te ABD'nin Luisiana eyaletindeki Amerikan Ulusal Bilim Vakfına ait yer istasyonu Lazer Interferometre Kütle Çekimi Dalga Gözlemevi (LIGO) tarafından kaydedilmişti.

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Söz konusu gözlemde, Dünya'dan 1,3 milyar ışık yılı ötede iki dev kara deliğin birbiriyle çarpışarak birleşmesinden ortaya çıkan kütle çekimi dalgalanmaları kayıt altına alınmıştı.

(AA)

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