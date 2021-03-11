Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı.

"Özgür bir şekilde aileme kavuşmak istiyorum"

Hakim karşısına çıkarak tercüman eşliğinde kendini savunan Gemi kaptanı Guangjian Xu, Kolombiya’dan aldıkları taş kömürünü Zonguldak’a getirdiklerini ifade ederek uyuşturucu maddelerin bulunduğu tankı kimin monte ettiğini bilmediğini yineledi. Sanık avukatları ise olay sonrası gemi personelinin kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu hatırlatarak suçun aydınlatılması için çaba gösterdiğini ifade etti. Cumhuriyet Savcısı ise mütalaa verdi. Son sözleri sorulan Gemi kaptanı Guangjian Xu, Zonguldak’taki limanda yükü boşalttıktan sonra tekrar Kolombiya’ya gidecekleri yönünde emir aldıklarını ancak gelen emirin kesin olmadığı için denizcilik uygulamalarına göre Akdeniz’de bekleyeceklerini söyledi. Hayatının hiçbir evresinde böyle işlere bulaşmadığını söyleyen Xu, "Ben hayatımda böyle işlere bulaşmadım. Adil bir karar olacağına inanıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Geminin ikinci kaptanı Kaibo Wu ise maaş durumunun iyi olduğunu seferler sebebiyle ailesinden uzak olduğunu hatırlattı. Özgür bir şekilde memleketine dönmek istediğini söyleyen Wu, "Gemide çalışmak çok zor bir iş.. Normalde maaş durumumuz iyi olduğu için kendi ailemiz ve bazı akrabalarımızın sorumluluğunu üstlenmekteyiz. Bir gidişte seferde birkaç ay evden uzak oluruz. Hayatımız boyunca yaptığımız meslekten dolayı ailemizi ve memleketimizi özleyerek geçiriyoruz. Pandemide zaten bu süreçler uzun sürmekteydi. Bir de bi olaydan dolayı uzun süre ailemden uzakta kaldım. Gerçekten özgür bir şekilde memleketime dönüp aileme kavuşmak istiyorum" diye konuştu.