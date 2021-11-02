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Çin vatandaşlarına temel ihtiyaç maddelerini depolaması çağrısı yaptı

02.11.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin hükümetinin tüm vatandaşlarına temel ihtiyaç malzemelerini yedeklemesi çağrısı yapması, sebze tedarik zincirinde sorunlar yaşayan ve yeni Covid-19 kısıtlamaları ihtimalinin arttığı ülkede marketlerde yığılmaya yol açtı.

Çin vatandaşlarına temel ihtiyaç maddelerini depolaması çağrısı yaptı

Çin hükümeti tüm ailelere acil durum ihtimaline karşı temel ihtiyaç malzemelerini depolama çağrısı yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan çağrıda hiçbir sebep veya detay verilmedi. Ancak ülkede bir süredir aşırı yağışlar ekinlere zarar verdiği için sebze tedarik zincirlerinde sorun yaşanıyor. Çin'de halk, Covid-19 vakalarındaki artıştan da endişeli; her an yeni kısıtlamaların gelmesinden korkuyorlar.

Bakanlık, yerel yönetimlere de tedarik zincirlerini aksatmaması ve fiyatları sabit tutması yönünde uyardı.

Devlet medyası, çağrının ardından stokçuluk ve panik halinde alışverişler başlayınca kaygıları azaltmaya çalıştı.

Çin sosyal medya sitesi Weibo'da bir kullanıcı, "Haberler yayılır yayılmaz, etrafımdaki tüm yaşlı insanlar delirdi ve süpermarkete akın etti" paylaşımı yaptı.

Çin Komünist Partisi'nin desteklediği The Economic Daily gazetesi de, okurlarına "alarm haline geçmeme" çağrısı yaptı. Hükümetin bu öneriyi herkesin kendi bölgesinde bir sokağa çıkma kısıtlaması olması durumunda hazırlıklı olması için yaptığını yazdı.

The People's Daily gazetesi ise böyle çağrılara pek de alışkın olmadıklarını; ancak sebze fiyatlarındaki artış ve Covid-19 vakalarının yeniden yayılması üzerine yapıldığını yazdı.

Çin'de gıda fiyatları her sene kış mevsimine girerken artıyor. Ancak bu kez, aşırı yağışların yol açtığı sorunlar sebebiyle son haftalarda özellikle sebze fiyatları hızla yükseldi.

Bu arada ülke genelinde koronavirüs vakalarının yükselmeye başladığı yerlerde çok sert önlemler alınıyor. Ülke, Şubatayında başlayacak olan Kış Olimpiyatları öncesi rakamı sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Pazartesi günü Çin'de 92 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu.

Şangay'daki Disneyland eğlence parkında hafta sonu eğlenen bir kişinin, eve döndükten sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkınca, eğlence parkı en az iki günlüğüne kapatıldı.

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