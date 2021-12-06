HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin ve ABD Arasında Yeni Gerginlik Konusu Kış Olimpiyatları

Çin ve ABD Arasında Yeni Gerginlik Konusu Kış Olimpiyatları

06.12.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayında 2022 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak olan Pekin’den, ABD’ye diplomatik boykot konusunda uyarı geldi. Çin, ABD’nin olimpiyat oyunlarını diplomatik olarak boykot etmesi halinde buna sert bir karşılık verileceğini açıkladı

Şubat ayında 2022 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak olan Pekin’den, ABD’ye diplomatik boykot konusunda uyarı geldi. Çin, ABD’nin olimpiyat oyunlarını diplomatik olarak boykot etmesi halinde buna sert bir karşılık verileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’deki Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulaması ve temsilci göndermemesinin gösteriş olacağını söyledi. Zhao, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Çin’in de buna karşı misilleme yapacağını söyledi ancak herhangi bir ayrıntı vermedi.

ABD’li sporcular müsabakalara katılacak olsalarda Biden yönetimi olimpiyat oyunlarına diplomatik temsilci göndermemeyi düşünüyor. ABD Başkanı Biden’ın bu konuda bu hafta içerisinde kararını açıklaması bekleniyor. İnsan hakları savunucuları, Çin’in olimpiyat oyunlarıyla kendisine çizeceği imajın ülkedeki insan hakları ihlallerinin üzerini örtmek amacıyla kullanılacağını öne sürüyor ve diplomatik boykot uygulanmasına destek veriyorlar.

Olimpiyat oyunlarına üst düzey diplomatik katılım ABD ve diğer ülkelerin de uydukları bir gelenek olarak biliniyor. 2008 yılında Pekin’de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine dönemin ABD Başkanı George Bush katılmıştı. Bu yaz yapılan Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi first lady Jill Biden gitmişti.

Son dönemde hem insan hakları konusundaki kaygılar hem de ABD ve Çin ilişkilerinde Tayvan, Hong Kong ve Güney Çin Denizi konusunda yaşanan gerginlikler ABD’nin kış olimpiyat oyunlarını da diplomatik olarak boykot edeceği beklentisini yarattı.

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları 4 Şubat Cuma günü başlayacak ve 20 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adımŞeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım
PARTNER Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği
Zipline yaptığı sırada feci şekilde can verdiZipline yaptığı sırada feci şekilde can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

14 saat sonra ulaşıldı! Kardan mağara yapmışlar

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin açıklama

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.