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Çin ve ABD ticaret müzakerelerinde prensipte fikir birliği sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Çin ve ABD'li heyetler ana konularda prensipte fikir birliğine vardı - Taraflar, Çin'in endişeleri konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu

PEKİN (AA) - Çin ve ABD’li heyetlerin yürüttüğü ticaret müzakerelerinde ana konularda prensipte fikir birliği sağlandığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’ın başkanlığında heyetler, sona eren Çin-ABD Ticaret ve Ekonomi Yüksek Düzeyli 6. Müzakeresi’nde çeşitli "ana konularda prensipte fikir birliğine" vardı.

İki taraf müzakerelerde, ortak çıkar alanları olan teknoloji transferi, fikri mülkiyet haklarının korunması, vergi muafiyeti, hizmet ve tarım sektörleri, ticaret dengesi, icra mekanizmaları gibi alanlarda derinlemesine iletişim kurdu.

Çin tarafının endişe duyduğu konulara yönelik de görüş alışverişi yapan taraflar, "ana konularda prensipte fikir birliği"ne ulaşarak, ikili ticari ve ekonomik konularda karşılıklı anlayış birliği konusunda özel müzakere yürüttü.

Ayrıca iki taraf da ülke liderlerinin daha önce belirlediği müzakere tarihine göre bir anlaşmaya varmak için sıkı çalışarak, çaba harcayacağı sözünü verdi.

Çin'de dün başlayan ticaret müzakereleri çerçevesinde Mnuchin ve Lighthizer'i kabul eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "İş birliği iki tarafın yararına, çatışma herkese zarar verir. İş birliği en iyi seçenek." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin G20 Zirvesi'nde anlaşması sonucu ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes yapılmıştı.

Haftaya Washington'da devam edecek yeni müzakere toplantısının, 1 Mart'ta sona erecek "ticari ateşkesten" önceki son toplantı olması bekleniyor.

Washington'daki müzakerelerde anlaşmaya varılmazsa, 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulanan vergi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılacak.

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ABD çin fikir birliği ticaret müzakereleri

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