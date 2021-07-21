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Çin ve ABD yine karşı karşıya geldi

21.07.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft şirketinin siber saldırılara uğraması ABD’yi fazlasıyla kızdırdı. İddialara göre, Pekin hükümetinin kontrolünde olan bilgisayarlar kullanılarak bazı ABD şirketlerine ve üniversitelere saldırılar yapıldı.

Çin ve ABD yine karşı karşıya geldi

Bu durumda Çin hükümetini birinci derecede suçlu konumuna getiriliyor. Microsoft exchange e-posta sunucularına yönelik gerçekleşen siber saldırılar büyük zarara neden oldu.

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ÇİN ABD'Yİ İZLEMEK Mİ İSTEDİ?

Çin hükümeti tarafından yapıldığı öne sürülen bu saldırıların amacı iddialara göre ABD’yi izlemek. Yine iddialara göre, küçük Amerikan işletmeleri ile birlikte bazı askeri çalışmalar yürüten firmalar yakın takip altındaydı. Bu tür markaların zararlı yazılımlar sayesinde izlenmesi amaçlanıyordu.

Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya ve İngiltere gibi birçok ülke bu saldırılardan payını aldı. Çin Ulusal Güvenlik Bakanlığı iddialara göre yapılan saldırılardan birinci derecede sorumlu. Özellikle Avrupa Birliği tarafından bu konuda sert eleştiriler geldi. Yapılanın kesinlikle casusluk faaliyeti olduğu ifade edildi.

Ortaya çıkan bu tablo Çin ve ABD arasındaki mücadeleyi iyice sert hale getirecek. Ticaret ve teknoloji savaşları ile araları bozulan iki ülkenin siber dünyada da karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin siber saldırı Microsoft
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