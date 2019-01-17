Çin ve ABD’nin ticari müzakereleri devam edecek

PEKİN (AA) - Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın ticari müzakereleri yürütmek üzere ABD’ye gideceğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın 30-31 Ocak'ta ABD’ye giderek, ticari sorunlara yönelik müzakereleri yürüteceğini belirtti.

Ziyaretin ABD tarafının davetiyle gerçekleştiğini kaydeden Gao, iki tarafın, müzakerelerle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “önemli fikir birliklerini” ortaklaşa teşvik edeceğini ifade etti.

Çin ve ABD’den üst düzey heyetler Pekin’de 7-9 Ocak tarihlerinde ticari müzakereler için bir araya gelmiş, önceden iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzayan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı.

Söz konusu müzakerelerin Çin-ABD ticari müzakerelerinin karşılıklı endişelerin çözümü için bir zemin oluşturduğu vurgusu yapılırken, iki tarafın heyetlerinin ikili ticaret ve ortak endişe konularının yapısı hakkında kapsamlı, derinlemesine ve detaylı fikir alışverişinde bulundukları kaydedilmişti.