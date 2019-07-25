Çin ve Amerika Arasında Tayvan Gerginliği Artıyor

Amerika’dan yapılan açıklamada donanmaya bağlı bir savaş gemisinin Çin ve Tayvan arasındaki Tayvan Boğazı’na gönderildiği açıklandı. Amerika’nın bu hareketinin Washington ve Pekin arasındaki gerginliği daha arttıracağı tahmin ediliyor.
Amerika’nın bölgede serbest olarak devriye gerçekleştirdiği Güney Çin Denizi’nde, Çin de askeri varlığını arttırıyor. Ekonomi savaşı konusunda gerilen Amerika-Çin ilişkilerindeki hassas noktalardan biri de son zamanlarda Tayvan haline gelmeye başladı.
Çin’den Çarşamba günü yapılan açıklamada, Amerika küresel istikrarı tehdit etmekle itham edildi ve Tayvan’a yaptığı silah satışları gündeme getirildi. Çin ayrıca eğer Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda bir girişim olursa bu noktada savaşa hazır olduğu uyarısında bulundu.
Öte yandan Amerika’nın Tayvan Boğazı’na gönderdiği geminin Antietam adlı savaş gemisi olduğu belirtildi.
Amerika Deniz Kuvvetleri 7. Filo Sözcüsü Komutan Clay Doss, “Geminin Tayvan Boğazı’na gitmesi Amerika’nın açık ve özgür bir Hint-Pasifik bölgesi taahhüdünün göstergesidir. Amerika deniz ve hava kuvvetleri uluslararası kanunların izin verdiği bölgelerde olmaya devam edecekler” dedi.
Her ne kadar savaş gemisinin bölgeye kaydırılması Amerika-Çin arasındaki tansiyonu arttıracak olsa da Amerika’nın Tayvan’la Çin arasındaki gerginlikte Tayvan’a olan desteğinin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Aslen Amerika’nın Tayvan'la resmi olarak bir bağı bulunmuyor ancak adanın korunması konusunda bazı yasalar mevcut.
Buna karşın Çin,Tayvan üzerindeki baskılarını arttırıyor ve kendi egemenliğini kabul ettirmek konusunda adımlar atıyor.
Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Çin Savunma Bakanı Tayvan’ın Çin’e yeniden barışçıl biçimde birleşmesine atıfta bulundu.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, “Eğer Tayvan’ı ülkeden ayırmayı denemeye cesaret edecek olan varsa, Çin ulusal egemenliğini, bölgesel birliğini korumak için savaşa girecektir” ifadelerini kullandı.
Çin daha önce de tatbikatlar gerekçesiyle Tayvan'ın çevresine askeri uçaklar ve savaş gemileri yolladı ve Tayvan’ı izole etmeye çalıştı.
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