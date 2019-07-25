Çin ve Amerika Arasında Tayvan Gerginliği Artıyor

Amerika’dan yapılan açıklamada donanmaya bağlı bir savaş gemisinin Çin ve Tayvan arasındaki Tayvan Boğazı’na gönderildiği açıklandı. Amerika’nın bu hareketinin Washington ve Pekin arasındaki gerginliği daha arttıracağı tahmin ediliyor.

Amerika’nın bölgede serbest olarak devriye gerçekleştirdiği Güney Çin Denizi’nde, Çin de askeri varlığını arttırıyor. Ekonomi savaşı konusunda gerilen Amerika-Çin ilişkilerindeki hassas noktalardan biri de son zamanlarda Tayvan haline gelmeye başladı.

Çin’den Çarşamba günü yapılan açıklamada, Amerika küresel istikrarı tehdit etmekle itham edildi ve Tayvan’a yaptığı silah satışları gündeme getirildi. Çin ayrıca eğer Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda bir girişim olursa bu noktada savaşa hazır olduğu uyarısında bulundu.

Öte yandan Amerika’nın Tayvan Boğazı’na gönderdiği geminin Antietam adlı savaş gemisi olduğu belirtildi.

Amerika Deniz Kuvvetleri 7. Filo Sözcüsü Komutan Clay Doss, “Geminin Tayvan Boğazı’na gitmesi Amerika’nın açık ve özgür bir Hint-Pasifik bölgesi taahhüdünün göstergesidir. Amerika deniz ve hava kuvvetleri uluslararası kanunların izin verdiği bölgelerde olmaya devam edecekler” dedi.