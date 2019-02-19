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Çin Ve Amerika Arasındaki Görüşmelere Bugün Yeniden Başlanıyor

19.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

Çin’le Amerika arasındaki ticarete ilişkin anlaşmazlıkları gidermek üzere yürütülen görüşmelere bugün Washington’da yeniden başlanıyor.

Çin Ve Amerika Arasındaki Görüşmelere Bugün Yeniden Başlanıyor

Çin’le Amerika arasındaki ticarete ilişkin anlaşmazlıkları gidermek üzere yürütülen görüşmelere bugün Washington’da yeniden başlanıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada bugün başlayacak heyetlerarası görüşmelerin haftasonuna doğru üst düzey temaslarla devam edeceği belirtildi.

Geçen hafta Pekin’de yapılan görüşmelerde de henüz bir anlaşmaya varılmasa da ilerleme sağlandığı ifade edilmişti.

Söz konusu görüşmeler Çin’le Amerika arasındaki ticari ilişkide yapısal bazı değişiklikler yapılması amaçlı bir anlaşma sağlanmasını hedefliyor. Beyaz Saray’dan görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada Çin’in Amerika’dan önemli miktarda mal ve hizmet alımı konusundaki taahhüdünün de masada olacağı vurgulandı.

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