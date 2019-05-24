Çin ve Amerika Arasındaki Ticari Savaş Derinleşiyor

Amerikan piyasaları hareketli ve bir o kadar da stresli bir haftayı geride bırakıyor. Pazartesi günü piyasalar Çin ve Amerika arasındaki gerginliğin teknoloji şirketlerine yansımaya başlamasıyla haftaya başladı. Çin’in Huawei Teknolojileri Şirketi’ni kara listeye alınmasının ardından Google şirketle ticari işbirliğini sınırlandırma kararı alan ilk Amerikan şirketi oldu. Başkan Trump’ın Huawei’yle ticareti sınırlandırma kararının ardından internet ve yazılım devi Google, Huawei’nin sunduğu teknik, yazılım ve yazılım geliştirme kodlarını açma hizmetlerinde kısıtlamaya gideceğini açıkladı. Ancak Salı günü ABD Ticaret Bakanlığı Huawei’ye 19 Ağustos’a kadar Amerikan malzemeleri satın alma lisansı verdi. Yetkililer Telekom ağlarının sürdürülebilmesi ve Huawei telefonlarının yazılım güncellemelerine ulaşabilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross, erteleme kararının, Huawei teçhizatlarına dayanan Telekom operatörlerine düzenleme yapmak için zaman kazandırma amacı taşıdığını kaydetti.

Google da lisansın var olan modellerde yazılım güncellemelerine, güvenlik eklemelerine 90 gün boyunca izin verdiğini kaydetti. Kısaca haftaya Huawei’ye verilen yaptırımların etkisinde başlayan piyasalar Salı günü boyunca ABD’nin perakende devlerinden gelen çeyrek raporlarını takip etti ve bu sayede de yükselmeyi basardı. Salı günü çeyrek raporlarını açıklayan şirketler arasında Home Depot, JC Penney, Kohl’s, TJ Maxx, Nordstrom ve Urban Outfitters vardı. Geçtiğimiz hafta Amerika’nın dev perakende şirketi Walmart çeyrek raporunu açıklamış ve beklentilerin üzerinde açıklanan satışlar sayesinde de hisselerindeki yükseliş, endekslerin yükselmesini sağlamıştı. Fakat Walmart yetkilileri Başkan Trump’in Çin’den gelen ürünlere uyguladığı ekstra gümrük vergileri yüzünden bazı ürünlerinin fiyatlarını yükselteceğini açıkladı. Sadece Walmart değil Nike ve Adidas gibi spor ayakkabı üreticileri de Başkan Trump’a gönderdikleri mektupta Çin’e uygulanan gümrük vergileri yüzünden Çin’de yapılan ayakkabıların fiyatlarının artacağını ve bunun da “Amerikalı tüketiciler için felaket bir durum” yaratacağını belirtti. Bu hafta uzmanların bu yeni durumdan perakende sektörünün nasıl etkileneceğine dair bir rapor hazırlaması bekleniyor.