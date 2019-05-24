Çin ve Amerika Arasındaki Ticari Savaş Derinleşiyor

Amerikan piyasaları hareketli ve bir o kadar da stresli bir haftayı geride bırakıyor.
Pazartesi günü piyasalar Çin ve Amerika arasındaki gerginliğin teknoloji şirketlerine yansımaya başlamasıyla haftaya başladı.
Çin’in Huawei Teknolojileri Şirketi’ni kara listeye alınmasının ardından Google şirketle ticari işbirliğini sınırlandırma kararı alan ilk Amerikan şirketi oldu. Başkan Trump’ın Huawei’yle ticareti sınırlandırma kararının ardından internet ve yazılım devi Google, Huawei’nin sunduğu teknik, yazılım ve yazılım geliştirme kodlarını açma hizmetlerinde kısıtlamaya gideceğini açıkladı. Ancak Salı günü ABD Ticaret Bakanlığı Huawei’ye 19 Ağustos’a kadar Amerikan malzemeleri satın alma lisansı verdi. Yetkililer Telekom ağlarının sürdürülebilmesi ve Huawei telefonlarının yazılım güncellemelerine ulaşabilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti.
Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross, erteleme kararının, Huawei teçhizatlarına dayanan Telekom operatörlerine düzenleme yapmak için zaman kazandırma amacı taşıdığını kaydetti.
Google da lisansın var olan modellerde yazılım güncellemelerine, güvenlik eklemelerine 90 gün boyunca izin verdiğini kaydetti.
Kısaca haftaya Huawei’ye verilen yaptırımların etkisinde başlayan piyasalar Salı günü boyunca ABD’nin perakende devlerinden gelen çeyrek raporlarını takip etti ve bu sayede de yükselmeyi basardı. Salı günü çeyrek raporlarını açıklayan şirketler arasında Home Depot, JC Penney, Kohl’s, TJ Maxx, Nordstrom ve Urban Outfitters vardı. Geçtiğimiz hafta Amerika’nın dev perakende şirketi Walmart çeyrek raporunu açıklamış ve beklentilerin üzerinde açıklanan satışlar sayesinde de hisselerindeki yükseliş, endekslerin yükselmesini sağlamıştı.
Fakat Walmart yetkilileri Başkan Trump’in Çin’den gelen ürünlere uyguladığı ekstra gümrük vergileri yüzünden bazı ürünlerinin fiyatlarını yükselteceğini açıkladı. Sadece Walmart değil Nike ve Adidas gibi spor ayakkabı üreticileri de Başkan Trump’a gönderdikleri mektupta Çin’e uygulanan gümrük vergileri yüzünden Çin’de yapılan ayakkabıların fiyatlarının artacağını ve bunun da “Amerikalı tüketiciler için felaket bir durum” yaratacağını belirtti. Bu hafta uzmanların bu yeni durumdan perakende sektörünün nasıl etkileneceğine dair bir rapor hazırlaması bekleniyor.
Perşembe günü Huawei’in kara listeye almasının ardından ilk kez Pekin’den bir cevap geldi. Çin, ticaret müzakerelerinin sürmesi için Washington’un ‘yanlış eylemlerini’ düzeltmesi gerektiğini bildirdi. Google dışında Japon teknoloji devi Panasonic de Perşembe günü Huawei’yle iş yapmayacağını açıklayan firmalar arasına katıldı.
İngiliz çip tasarımcısı ARM de ABD’nin tedarik ablukasına uymak için dün Huawei şirketiyle ilişiğini kestiğini açıklamıştı. Her ne kadar Huawei yetkilileri bu durumun şirketin üretimini etkilemeyeceğine dair bir açıklama yapsa da, Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, “ABD ticaret görüşmelerine devam etmek istiyorsa dürüst olmalı ve yanlışlarını düzeltmeli” dedi.
Bu açıklamaların ardından Başkan Trump Çin ve Amerika arasındaki müzakerelerde Huawei’nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta Huawei’ye uygulanacağı açıklanan yaptırımların iki ülke arasında anlaşmaya varılması için kaldırılabileceğini belirtti. Başkan Trump’in bu yorumlarına tepkiler var, daha bir kaç hafta önce Huawei için “çok tehlikeli bir şirket” dedikten ve Huawei telefonlarının casusluk için kullanıldığını iddia ettikten sonra böyle bir dönüş yapması bir yanda Huawei’yi tüm Avrupa’da bloke etmek isteyen Amerikan Telekom lobisi için çok büyük bir darbe oldu.
Kısaca çok ilginç bir haftayı geride bırakıyoruz. Hafta sonunda bakalım nasıl gelişmeler olacak, yatırımcılar artık neredeyse otomatik olarak Başkan Trump’in hafta sonunda atacağı tweetleri bekliyor, Başkan’dan gelen yorumlar piyasalar için çok büyük önem taşıyor. Ancak bu haftasonu Amerika’da Memorial Day yani Anma Günü kutlanacak. Pazartesi günü de resmi tatil. Bu yüzden piyasalarla ilgili gelişmeler için Salı gününü beklemek gerekecek.
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